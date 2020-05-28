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В Китае считают, что силовая операция в Донбассе приведет к катастрофе на Украине

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В Китае считают, что силовая операция в Донбассе приведет к катастрофе на Украине

Москва, 28 мая. Власти в Киеве рассматривают вариант возвращения Донбасса с помощью военной операции. В этом случае Украину будет ожидать катастрофа, говорится в новом материале китайского издания Sohu.

Прошлогодняя смена власти в Киеве не изменила курса Украины по поводу ситуации в Донбассе. Новый президент Владимир Зеленский во многом продолжил линию своего предшественника Петра Порошенко, передает «ПолитРоссия».

«Судя по всему, Киев не отказался от силового сценария разрешения ситуации в Донбассе. Обстановка в регионе вновь продолжает накаляться», — констатируют аналитики Sohu.

За прошедший год с момента избрания Зеленского новое руководство страны так и не осмыслило губительность воинственной политики Порошенко. Однако уже сейчас очевидно, что повторение ошибок прошлой власти приведет Украину к неутешительным последствиям.

Ситуацию осложняет то, что Зеленский остается неопытным политиком. На него сильное влияние оказывают олигархи и «американские ястребы», для которых силовой вариант является приоритетной стратегией решения проблемы.

«Новая эскалация в Донбассе не начнется без американского толчка из-за кулис. Аналогичным образом дела решались при президенте Порошенко», — уверены китайские журналисты.

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Источник: ПолитРоссия
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