Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 22

Федеральное агентство новостей представляет 22-й выпуск рейтинга антироссийских СМИ.

Главные итоги: на первую строчку нового рейтинга ФАН в очередной раз вырвалось принадлежащее беглому олигарху Михаилу Ходорковскому «МБХ-Медиа». Издание опубликовало 91 порочащий Россию материал. На втором месте оказалось сетевое агентство Znak, опубликовавшее 87 статей. Кстати, издание впервые оказалось в тройке лидеров. На третьем месте — Deutsche Welle (86 антироссийских материалов).

Последнюю неделю оппозиционные издания активно раскручивали фейк о том, что треть российских врачей сообщили о якобы имевших место манипуляциях со статистикой по коронавирусной инфекции. СМИ также распространяли изготовленный в США подлог о том, что Российская Федерация отправила в Ливию ударную авиацию.

Фейк — мистификация или намеренное распространение в инфопространстве фальшивых новостей, которые не соответствуют действительности.

21 мая оппозиционная «Медуза» выпустила фейк, в котором рассказала о манипуляциях с официальной статистикой по смертности от COVID-19 в России. Журналисты ссылаются на данные опроса, проведенного в приложении «Справочник врача». В нем значится, что более трети медиков, работающих в инфекционных и перепрофилированных под борьбу с коронавирусом больницах, получали от руководства предписание указывать причиной смерти пациентов, погибших от вызванной COVID-19 пневмонии, коды других заболеваний. Такая практика, по мнению либеральных журналистов, позволяет корректировать показатели заболеваемости и смертности.

Издание также написало, что почти 40% врачей пожаловались на недостаток средств индивидуальной защиты и отсутствие должных профилактических мер в отношении медперсонала. 90% опрошенных заявили, что уже контактировали с зараженными COVID-19 людьми.

«Горячий материал» «Медузы» сразу подхватили другие антироссийские СМИ. Так, принадлежащее Ходорковскому «МБХ-Медиа» опубликовало статью «Треть медиков рассказали об указании ставить код другой болезни при пневмонии от COVID-19», в которой сообщило, что у 78% опрошенных врачей есть коллеги, зараженные коронавирусом, а 6,9% сотрудников больниц заявили, что сами были заражены.

Отметился даже русскоязычный «Голос Америки» с новостью «Роман Доброхотов: официальная российская статистика по коронавирусу не отражает реалий». Американское издание решило не ссылаться на «Медузу», а просто перепечатало лживую статистику «Справочника врача», снабдив свою статью комментарием шеф-редактора интернет-издания Insider Романа Доброхотова.

«Наши журналисты провели специально расследование, выявившее массовые манипуляции на это счет. Начнем с того, что людей, даже с выраженными симптомами заболевания коронавирусом, нередко не госпитализируют, игнорируют их просьбы обследовать или сделать анализ. Это уже свидетельствует о том, что официальная статистика не отражает реалий. Кроме того, мы нашли людей, которые умерли от коронавируса, но у них в свидетельстве о смерти коронавирус значился только как некое сопутствующее заболевание, а не как причина. Это явное нарушение рекомендаций ВОЗ», — сказал он в интервью «Голосу Америки».

Кроме классических либеральных СМИ новость распространили издания, не имеющие никакого отношения к медицине и политической обстановке в стране. К примеру Nano News (рассказывает о нанотехнологиях) опубликовал новость «Треть российских врачей сообщили о манипуляциях со статистикой по COVID-19». Кроме того, фейк растиражировали принадлежащие к одному холдингу медиа о высоких технологиях «Хайтек» и «Хайтек+».

Фейк «Медузы» разоблачил ФАН. Дело в том, что при регистрации в приложении «Справочник врача» проверка данных не производится, а это позволяет любому пользователю выдать себя за врача или медсестру, попав в список медработников.

Отсутствие верификации позволяет создать профиль в приложении на имя любого человека с указанием профильного образования и медицинских достижений. Редакция Федерального агентства новостей даже провела эксперимент, создав аккаунт в приложении на имя Ивана Иванова — московского врача-психиатра, кандидата медицинских наук 2010 года рождения. После регистрации у «десятилетнего врача» появилась возможность использовать весь функционал приложения, в том числе участвовать в опросах.

26 мая Африканское командование вооруженных сил США (AFRICOM) выпустило фейк о размещении российских истребителей МиГ-29 на территории Ливии. По мнению представителей Пентагона, Москва направила военную технику для поддержки Ливийской национальной армии во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

«Истребители были доставлены в Ливию с базы в России. Сначала их привезли в Сирию, где, как мы считаем, их перекрасили, чтобы скрыть их принадлежность», — следует из сообщения AFRICOM.

К распространению фальшивки сразу приступили российские оппозиционные СМИ. Например, «Росбалт» выдал новость с заголовком «США обвинили Россию в переброске авиации в Ливию для поддержки Хафтара». «Медиазона» в свою очередь заявила, что «США обвинили Россию в переброске истребителей в Ливию для помощи бойцам ЧВК «Вагнера».

Журналисты «Дождя» написали «В Пентагоне заявили, что Россия отправила свои истребители в Ливию». Отличились только подопечные Алексея Венедиктова из «Эха Москвы». Они заявили, что «США обвинили Россию в нарушении оружейного эмбарго в отношении Ливии».

По мнению сотрудников ФАН, заявление представителей африканского командования США подкреплялось весьма сомнительной доказательной базой. Так, командующий AFRICOM генерал армии Стивен Таунсенд заявил, что Пентагон отследил каждый шаг «русской операции» по переброске авиатехники из РФ в Ливию транзитом через Сирийскую Арабскую Республику. Тем самым якобы и был установлен факт нарушения эмбарго ООН на поставки вооружения в африканскую страну, введенного в 2011 году.

К тексту пресс-релиза прилагались спутниковые снимки ливийского аэродрома Эль-Джуфра, вот только их качество оставляет желать лучшего. На одной из фотографий присутствует только один самолет МиГ-29. Вечером 27 мая представители AFRICOM на своей странице в Twitter разместили еще две фотографии аэродрома, сделанные якобы еще 20-го числа этого же месяца. На этот раз американцы высмотрели там два самолета, издали напоминающие МиГ-29. Видимо, уверенность в идентификации самолетов отсутствовала у них изначально — иначе бы не было никаких «предположительно».

Странным выглядит и утверждение Таунсенда о закрашенных опознавательных знаках, в то время как на фотографиях самолетов в воздухе, опубликованных AFRICOM, знаки принадлежности к ВКС России отчетливо видны. Сделать такие снимки американские летчики или БЛА могли в сирийском небе, где российская авиация выполняет задачи по воздушному патрулированию. А для пресс-релиза, похоже, использовали первые попавшиеся.

20 мая в прямом эфире программы «Дефибриллятор» глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева рассказала о появлении в России интерактивной карты проблем медработников. По ее словам, теперь врачи региональных больниц могут сообщить о проблемах в медучреждениях по всей стране. Информация может касаться отсутствия доплат за работу с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией, недостаче средств индивидуальной защиты (СИЗ) и т.д.

Новость подхватили «Idel.Реалии», выпустившие статью «Альянс врачей запустил интерактивную карту проблем. В Поволжье отмечены 44 точки». В ней журналисты антироссийского СМИ сообщили, что больше всего нарушений зарегистрировано в Пермском крае — 10. Там якобы не хватает средств индивидуальной защиты.

«Выдают одну маску на двое суток, хотя написано: носить до восьми часов. Респираторы есть, их выдают при подтвержденном диагнозе COVID-19», — приводит издание слова медиков.

Издание в целом провело анализ ситуации в стране, расписав где и какие проблемы существуют.

О новой карте рассказали в TJournal — в статье «Альянс врачей» запустил онлайн-карту проблем медиков. На ней отмечают жалобы врачей и данные о смертях». В материале приводятся слова Васильевой о том, что теперь каждый человек, от простого гражданина до чиновника самого высокого уровня, сможет оценить ситуацию в здравоохранении в условиях пандемии. Новость выдал и «Дождь», кратко расписавший, в чем заключается назначение нового проекта «Альянса врачей».

Читателям может показаться, что карта действительно полезна, так как помогает разобраться в проблемах медиков. Но — нет.

По данным ФАН, обзвон нескольких медучреждений в Санкт-Петербурге показал, что интерактивная карта организации содержит откровенные вбросы о недостаче средств индивидуальной защиты в ряде больниц города. Да и достоверность информации, публикуемой «Альянсом врачей», вызывает вопросы.

Проверкой карты также занялся Telegram-канал «АнтиНавальный». Для этого с фиктивного почтового ящика была отправлена жалоба от имени несуществующего врача кемеровской инфекционной больницы. Фальшивый медицинский работник пожаловался на отсутствие выплат за работу с больными коронавирусом. Спустя некоторое время указанная им информация появилась на карте «Альянса врачей». Вот ролик, показывающий процесс проверки.

Выходит, «Альянс врачей» не верифицирует поступающую к нему информацию. То есть с одного IP-адреса можно отправлять несколько жалоб от «врачей», создав под них два или более почтовых ящика. Соответственно, ни о какой достоверности данных на карте не может быть и речи.

Мнение эксперта

Комментируя деятельность «Альянса врачей» Васильевой, политический аналитик и социолог Алексей Филиппов заявил, что «даже в самые сложные для страны времена команда Навального делает все возможное для получения хайпа и создания напряжения в обществе».

«Навальный, Васильева и их помощники сейчас отыгрываются за тот информационный провал, который допустили в самом начале пандемии. О них же тогда никто не говорил, они были тише воды и ниже травы. А протестная активность сошла на нет, так как все, даже их сторонники, сидели по домам и беспокоились о своем здоровье. Сейчас же через «Альянс врачей» Навальный пытается напомнить о своем существовании, поэтому мы и видим появление таких проектов, как интерактивная карта проблем врачей. Их, пожалуй, уже ничего не исправит», — говорит эксперт.

По словам собеседника ФАН, в последнее время от организации Васильевой все чаще можно услышать громкие заявления и даже намеки на какую-то полезную деятельность, но «красивыми фразами и мнимой активностью нельзя обманываться».