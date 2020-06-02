Онищенко объяснил, что изменится в России после принятия поправок в конституцию

Изменения в Конституции РФ, голосование по которым назначено на 1 июля, необходимы, чтобы улучшить управляемость страной и максимально защитить интересы граждан России. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Как изменится Россия благодаря поправкам в конституцию

Необходимость внесения изменений в основной закон в ходе послания Федеральному собранию объяснил президент России Владимир Путин. Президент подчеркнул, что почти три десятилетия после принятия нынешней Конституции РФ многое изменилось, и поправки, учитывающие эти изменения, давно назрели.

Обсуждение изменений в конституцию страны носило широкий характер: было внесено много предложений, касающихся различных аспектов жизни россиян. Это защита семейных ценностей, охрана материнства и детства, доступность медицины, сбережение природы, недопустимость искажения истории нашей страны, законодательно прописанный запрет любых посягательств на территориальную целостность РФ, защита русского языка, гарантии для пенсионеров и вообще для всех граждан и так далее. Подробнее со списком поправок можно ознакомиться на сайте Госдумы.

«Эти поправки давно назрели и необходимы, особенно это ощущается сейчас, — говорит Геннадий Онищенко. — Эти изменения во многом серьезно изменят архитектуру федеральной власти, повысят ответственность и значимость Госдумы, расширят полномочия Госсовета и так далее. Все это крайне важно. Необходимость нововведений диктуется объективными причинами: это поможет выполнить задачи, в первую очередь экономические, которые стояли и стоят перед нашей страной. И это не может не радовать».

Защита прав граждан — в приоритете

Важнейшие изменения, которые появятся в конституции, касаются прав граждан, отметил Онищенко. Социальная защищенность россиян будет закреплена законодательно, напомнил он.

«Благодаря обновленной конституции будет укреплена законность, а также расширены права граждан, — отметил он. — Подчеркну: защита прав граждан — в приоритете. Расширяются социальные гарантии, вплоть до того, что в конституции будут поправки, напрямую касающиеся индексации зарплат. Это беспрецедентно, это очень серьезно, ни знаю ни одной страны, где бы трудовые права граждан были настолько защищены конституционно».

Кроме того, по мнению Онищенко, поправки улучшат систему управления страной, что благотворно скажется и на экономике в целом, и на принятии решений на уровне регионов в интересах людей.

«С одной стороны, поправки укрепят региональную составлявшую власти, но при этом — повышается общая управляемость такого огромного государства как Россия, а крайне важно», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Поправки в конституцию уже одобрены на региональном уровне, но они вступят в силу только после всенародного голосования в случае, если большинство граждан их поддержит. Первоначально голосование по поправкам в конституцию было запланировано на 22 апреля, но из-за введения режима самоизоляции в связи с пандемией, вызванной коронавирусом, мероприятие было решено перенести.

Новая дата голосования по изменениям в конституцию страны — 1 июля. Об этом объявил президент России Владимир Путин. День голосования объявлен выходным. Предварительное голосование будет проходить в течение недели, начиная с 24 июня.

Мероприятие 1 июля пройдет с соблюдением всех необходимых мер защиты от коронавирусной инфекции и при соблюдении социального дистанцирования. Желающие смогут проголосовать на дому.

Согласно внесенным поправкам, в некоторых регионах будет возможно электронное голосование, его порядок разъяснила глава ЦИК Элла Памфилова. Новация будет опробована не нескольких регионах.