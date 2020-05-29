Москалькова: Меня цепляет пренебрежение законом со стороны тех, кто стоит на его страже

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 30 мая отмечает свой личный юбилей. В следующем году ее ждет и карьерный юбилей — пять лет в должности российского омбудсмена.

Федеральное агентство новостей попросило людей, лично знакомых с Москальковой, присоединиться к нашим поздравлениям и рассказать,что собой представляет человек, защищающий права человека в России.

«В моей жизни не было простых времен»

Если смотреть на сухую выжимку из биографии, то Татьяна Москалькова выглядит строгим и даже грозным человеком: родилась в семье офицера ВДВ, получила высшее юридическое образование, степень доктора юридических и философских наук, затем профессора и заслуженного юриста РФ, а после службы в правовых подразделениях МВД СССР, РСФСР и РФ — звание генерал-майора милиции в отставке.

В правовом департаменте МВД России будущий омбудсмен принимала участие в разработке всех важнейших законодательных актов, регулирующих сферу охраны правопорядка, а в 2007 году стала депутатом Госдумы.

«Я помню, когда Татьяна пришла из органов внутренних дел, — вспоминает депутат Сергей Гаврилов в разговоре с ФАН. — Она тогда казалась воплощением бюрократического стиля. Но мое мнение изменилось, когда мы поехали с ней в Сербию, и она там выступила перед залом, в котором находилось около 3500 человек, так ярко, что рыдали ветераны войны в Косово. Я был поражен».

Еще во время работы в Госдуме Татьяна Москалькова представляла интересы России в составе делегации в Комиссии по правам человека ООН, занималась научно-исследовательской деятельностью, правовым просвещением населения. 22 апреля 2016 года Государственная дума постановила назначить ее уполномоченным по правам человека в Российской Федерации.

В аппарат омбудсмена люди обращаются в тех случаях, когда на другие институты власти не рассчитывают: только за последний год коллектив Москальковой рассмотрел почти 40 тысяч обращений.

Самыми острыми темами оказались бедность, качество и доступность медицины, безопасная окружающая среда, жестокость и насилие в отношении обвиняемых и осужденных, использование недозволенных методов в отношении участников уголовного процесса при собирании доказательств по уголовному делу, злоупотребление мерой пресечения в виде заключения под стражу к лицам, совершившим ненасильственные преступления, а также несоразмерное применение силы к участникам несанкционированных акций протестов.

В период пандемии коронавируса аппарат омбудсмена работает практически в круглосуточном режиме. Сама Москалькова в разных интервью СМИ подтверждает, что работы стало в разы больше. ФАН спросил, какой помощи ждут люди в эти дни и какие человеческие истории чаще находят отклик у самого уполномоченного.

«Честно говоря, в моей жизни не было «простых» или «легких» времен. Хотя, конечно, столь сложной ситуации, которая касается решительно всех: богатых и бедных, «хозяев» и «пасынков» жизни в равной степени, я не припоминаю, — призналась Москалькова в разговоре с ФАН. — С 27 марта по настоящее время к нам поступило около 1500 обращений, так или иначе связанных с пандемией коронавируса».

Эти обращения касались отсутствия в аптеках масок и дезинфицирующих средств, сложностей в сдаче теста на коронавирусную инфекцию и завышенную стоимость этой услуги, трудовых отношений, проблем с возвращением на Родину, защиты прав людей, находящихся в местах лишения свободы и многого другого.

«Мы стараемся помочь всем. Как сформулировал Черчилль, «бесполезно говорить: «Мы делаем все, что можем». Надо сделать то, что необходимо!». Этим принципом мы и руководствуемся», — добавила омбудсмен.

О личном общении с Москальковой ФАН рассказала Наталья, супруга заключенного в США россиянина Олега Никитина. По ее словам, «это был первый светлый день» за восемь месяцев ожидания мужа из американской тюрьмы.

«Я тронута и бесконечно удивлена человечностью и добрым отношением, — поделилась с ФАН Наталья Никитина. — В своем плотном графике Татьяна Николаевна уделила мне столько времени, сколько было нужно для подробного разговора, сразу предупредила, что у меня лимита нет. Она очень грамотно объяснила, что будет делать аппарат уполномоченного по правам человека в РФ, и так вдохновила моего старшего сына напутствием и мудрыми словами, что он даже перестал расстраиваться из-за отмены выпускного и «Алых парусов». Для него, золотого медалиста, это было очень важно. Зато, говорит, Татьяна Николаевна поможет нам вернуть папу домой».

У таких людей есть стержень бойца

Уполномоченный по правам человека не вмешивается в юридические процессы и дипломатические отношения стран, объясняет ФАН Мария Бутина, но его помощь в улучшении условий содержания заключенных очень поддерживает наших соотечественников. Например, Москалькова добилась медицинского осмотра для нашего соотечественника Константина Ярошенко при подозрении на коронавирус — в обычной ситуации его невозможно получить в тюрьме США, утверждает Бутина.

«Сейчас я пересматриваю свои дневники, и очень четко прослеживаю, как действия Татьяны Николаевны сказывались на улучшении моих условий в тюрьме США, — рассказывает ФАН Мария Бутина. — В один день выдали одеяло, в другой — теплую кофту. Когда у тебя в одиночной камере постоянная температура не больше 10 градусов, это помощь на грани жизни и смерти».

Мария Бутина, освобожденная в прошлом году из американской тюрьмы, говорит, что познакомилась с Москальковой еще до своих злоключений — когда возглавляла организацию «Право на оружие».

«Татьяна Николаевна была одним из моих оппонентов, — вспоминает собеседница ФАН. — Мы неоднократно встречались на эфирах, спорили о вопросах гражданского оружия. Несмотря на то, что наше знакомство началось с противоречий, я всегда уважала ее как сильного оппонента, который был подготовлен к выступлениям, мог привести весомый аргумент в споре в защиту своей позиции. И потому меня так растрогало, когда отец мне передал, что за меня вступилась Москалькова. Одно дело — защищать своего единомышленника, другое — ставить свою жизнь «на паузу» и бросать все силы на то, чтобы помочь человеку, мнение которого не разделяешь».

Сейчас Мария Бутина входит в совет экспертов по защите прав соотечественников за рубежом при аппарате уполномоченного по правам человека в РФ и гордится сотрудничеством со своим бывшим оппонентом.

«Я считаю ее Другом с большой буквы, — признается Бутина. — Думаю, на таких, как она, держится Россия. Это люди, у которых есть настоящий стержень бойца, готового бороться за своих. Я увидела это на своем примере».

«Она умеет заставлять считаться со своим статусом»

В первый же год работы на должности омбудсмена РФ Татьяна Москалькова объявила, что институту уполномоченного по правам человека в России не хватает полномочий, и стала над этим работать.

В нынешнем году в России были приняты сразу два закона, которые имеют отношение к правозащитной деятельности: поправки в Уголовно-процессуальный и Гражданский процессуальный кодексы о распространении свидетельского иммунитета на уполномоченных по правам человека в гражданских и уголовных процессах, а также закон о региональных уполномоченных, наделяющий их широкими полномочиями по обращению в любые органы госвласти.

Председатель думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов считает, что за четыре года работы Москалькова смогла с помощью других институтов власти выстроить уникальную систему правовой защиты, какой не было в России — эффективный институт при малочисленном аппарате.

«Эффективность аппарата каждый год подтверждается увеличением количества обращений, — говорит депутат. — Татьяна Николаевна умеет заставлять считаться со своим статусом. Она выстроила систему работы в регионах: теперь там есть свои уполномоченные, со своим аппаратом, с зарплатой и полномочиями, эта сеть ценностно и стратегически замкнута на ней. Это позволило сделать систему защиты прав человека равнодоступной для всех жителей, во всех регионах страны».

По мнению Гаврилова, сама система правозащиты долгое время была дискредитирована антигосударственной деятельностью, подрывом интересов России в сложных регионах под предлогом борьбы за права.

«Она занялась правами в сфере ЖКХ, правами заключенных и трудовыми правами — той сложной работой, которой другие заниматься не хотят, — рассуждает Гаврилов. — Объединила правозащитников в Евразийский альянс омбудсменов и вместе с коллегами из Армении, Киргизии, Монголии, Сербии создала глобальное правозащитное поле, где права человека не используются, как инструмент вмешательства в дела государств, для смены правительств, навязывания другого курса в области культуры, образования, семейных отношений».

Москалькова делает много, и хочется, чтоб у нее был больше аппарат, больше полномочий, добавил депутат.

«Но это не решает проблем, если на такой должности находится неподходящий человек, — отметил собеседник ФАН. — Она — «тащит». Она патриот и профессионал, который держит свои слова, исполняет самые невероятные просьбы, в любое время суток включается в вопросы, от которых легче было бы отстраниться».

Они делают больше, чем говорят

Сейчас у уполномоченного по защите прав человека в РФ есть свои аккаунты в социальных сетях, где периодически появляются отчеты о работе. Ежедневно на горячую линию поступает порядка 60 обращений.

Из недавнего, но не последнего: граждане России, живущие в Казахстане, приехали в Петербург к родственникам, но не могут вернуться домой; молодая мама в условиях карантина не в силах оформить свидетельство о рождении своему ребенку и получить детское пособие; мужчина не может дозвониться на горячую линию медучреждения и узнать о здоровье своей пожилой матери, госпитализированной с коронавирусом…

Но Мария Бутина, знакомая с графиком омбудсмена и его команды, утверждает, что в соцсетях и пресс-релизах видна только небольшая часть реальной работы.

«Они делают больше, чем говорят, — подчеркнула Мария Бутина. — Им просто некогда рассказывать обо всем, что они делают. Но я надеюсь, со временем люди будут больше обращать внимание на результат их деятельности, а они сами — больше об этом говорить».

Сергей Гаврилов знает российского омбудсмена не только как правозащитника, но и как единомышленника в вопросах веры. По его мнению, именно духовная сила позволяет ей заниматься тяжелейшими правозащитными вопросами.

«В юбилей наверняка тепло выскажется о Татьяне Николаевне парламент, передадут свои добрые слова тысячи людей, которым она помогла. Но я уверен, она сама уповает на то, что ее наградят более высоким судом. Желаю ей внутренней уверенности в правоте своего дела, здоровья и помощи веры», — пожелал российскому омбудсмену депутат.

Мы спросили Татьяну Николаевну, какие истории больше откликаются в ее сердце, на какие запросы она реагирует острее.

«Особенно «цепляет» пренебрежение законом со стороны тех, кто должен стоять на его страже, — ответила омбудсмен. — А еще забвение понятий «милосердие» и «справедливость». На эмоциональном уровне это, конечно, обращения, в которых речь идет о жизни и смерти, а также жалобы, связанные с судьбами самых беззащитных наших сограждан: детей, пожилых и инвалидов».

Что еще мы знаем о российском омбудсмене, отмечающем свой юбилей? На титульном листе ежегодного доклада уполномоченного по правам человека в РФ стоят слова русского классика Льва Толстого:

«Нет в мире прекраснее чувства, чем ощущение, что ты сделал людям хоть каплю добра».

Федеральное агентство новостей поздравляет Татьяну Николаевну Москалькову с юбилеем и желает сил и здоровья, чтобы и дальше бороться за соблюдение прав граждан России в нашей стране и за ее пределами.