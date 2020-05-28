Международные резервы России выросли на $2,4 млрд

Москва, 28 мая. Международные резервы России увеличились на 2,4 миллиарда долларов. Об этом говорится в сообщении Центробанка.

По данным регулятора на 22 мая 2020 года, рост по сравнению с показателем на 15 мая составил 0,4%. Сейчас международные резервные фонды РФ составляет 565,3 миллиарда долларов. По данным ЦБ, причиной роста является «положительная переоценка».

Международные резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из специальных прав заимствования (SDR), средств в иностранной валюте, резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ) и монетарного золота.