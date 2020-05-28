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Роспотребнадзор разрешил РФС проводить матчи со зрителями

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Роспотребнадзор разрешил РФС проводить матчи со зрителями

Москва, 28 мая. Роспотребнадзор допустил возможность проведения футбольных матчей в присутствии болельщиков. При этом трибуны должны быть заполнены не более чем на 10%, передает Российский футбольный союз.

Возобновление розыгрыша чемпионата России по футболу запланировано на 21 июня. В этот день должны пройти игры 23-го тура Российской премьер-лиги.

«Роспотребнадзор согласовал возможность проводить матчи со зрителями. С такой инициативой выступили клубы и РПЛ. На первоначальном этапе на стадионы будут допущены зрители на 10% мест, это безопасное количество болельщиков при соблюдении всех мер предосторожности», — отмечается в заявлении РФС.

Роспотребнадзор разрешил РФС проводить матчи со зрителями

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Источник: РИА Новости
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