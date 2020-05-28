اتهمت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت الرئيس السوري بشار الأسد "بالقتل الجماعي" أثناء القتال في سوريا. بالحديث عن حماية المدنيين أثناء النزاعات، قامت بالمساواة بين قتال الإرهابيين في سوريا وقتل الأطفال. حول من يشكل التهديد الرئيسي للمدنيين في سوريا - في مقالة وكالة الأنباء الفيدرالية.

وريثة الأعمال سامانثا باور وجون بولتون ونيكي هالي، الذين شغلوا مناصب في الأمم المتحدة قبلها، تمكنت كيلي كرافت من إدراج الاتهامات ضد الدول الرافضة لأمريكا في الخطاب حول مكافحة وباء فيروس كورونا.

قالت كرافت "تستمر حكومة الأسد في سوريا وحلفاؤها العسكريون روسيا وإيران في المخاطرة بحياة المدنيين. لقد قتلوا أطفالًا لا حصر لهم".

المذنب الحقيقي في الحرب

على ضمير الولايات المتحدة يقع الكثير من الضحايا من الشعب السوري الذين عانوا خلال الحرب الأهلية. تمكنت واشنطن من تحويل الحرب ضد الإرهاب الدولي، التي قادها الأسد بدعم من إيران، ثم روسيا، إلى حرب استنزاف، مما يهدد وجود الدولة ذاته.

وجهت الولايات المتحدة الضربة الأولى لأطفال سوريا - أدت العقوبات الأمريكية إلى انخفاض كارثي في ​​مستوى الدعم الطبي في سوريا. الضحايا الرئيسيون هم الأطفال السوريون ، خاصة الذين أجبروا على الفرار إلى مخيمات اللاجئين، حرموا تماما من الرعاية الطبية التي لم تستطع دمشق تقديمها بسبب العقوبات. أدت الإجراءات الأمريكية حتى إلى انتشار الأوبئة المحلية لشلل الأطفال - في سوريا التي مزقتها الحرب، لا يمكن إعداد إنتاج اللقاحات ، وحظرت الولايات المتحدة بيعها للأسد.

أدى الاحتلال الأمريكي للأراضي المحيطة بقاعدة التنف العسكرية غير شرعية إلى هذه الكارثة. أدى المجاعة ونقص الأدوية والافتقار التام للرعاية الطبية المؤهلة إلى وفاة مئات الأطفال والنساء في مخيم الركبان تحت أعين الجيش الأمريكي اللامبالاة.

الإرهاب بموافقة من الولايات المتحدة

لم يفعل البنتاغون شيئا للحد من نمو تنظيم "داعش" الارهابي في سوريا حتى دخلت روسيا الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي في عام 2015 ،. كانت واشنطن تأمل في أن يدمر الإرهابيون بشار الأسد ، وبعد ذلك سيكون من الممكن إنشاء دولة عميلة جديدة. وحتى عام 2016 ، قام الطيران الأمريكي ، القائم على حاملات الطائرات في البحر الأبيض المتوسط ​​، بتوجيه ضربة واحدة للإرهابيين يوميا ، حينما وصلت ضربات القوات الفضائية الروسية إلى 20-30 ضربة في اليوم بالفعل في عام 2015.

لم تحاول الولايات المتحدة إيقاف داعش ، على الرغم من وجود إبادة جماعية للسكان في الأراضي التي يسيطر عليها الإرهابيون. لا يزال عدد الأكراد السوريين الذين قتلوا على يد داعش قيد التوضيح – فقد كانت الإحصائيات تشير إلى أن عدد القتلى حوالي 50 ألف رجل، ونساء وأطفال والآن وصل إلى 120 ألف شخص.

"الحرب القذرة" الأمريكية في سوريا

عندما هزمت قوات بشار الأسد بمساعدة القوات الجوية الروسية تنظيم "داعش" وبدأت عملية تحرير سوريا، شن البنتاغون، بمساعدة الجماعات التي يسيطر عليها الأكراد، حربا على داعش في شمال شرق سوريا.

نتيجة لذلك، لم تدمر قواعد إرهابية، بل مدن سورية. من أجل "الحد من الخسائر" ، فضلت القوات الجوية الأمريكية والمدفعية الفرنسية هدم مدن مثل هادجين والقصرة.

بعد فترة طويلة، أقر الأمريكيون بأن 1600 مدني لقوا حتفهم نتيجة أعمال التحالف الدولي خلال "تحرير" مدينة الرقة من تنظيم "داعش" الارهابي - وهذا ما أطلق عليه "نجاح مذهل" في البنتاغون! العدد الحقيقي للضحايا المدنيين حتى الآن لا يزال مجهولا. ولا تزال بعض أحياء الرقة بأكملها تحت الأنقاض، وجثث النساء والأطفال مدفونة تحت أنقاض المنازل التي دمرتها الغارات الأمريكية.

تركيا تنقذ الإرهابيين

إرهابيو جبهة النصرة كانوا سيُطردون من إدلب لولا المساعدة المستمرة من تركيا. تركيا تطيل الحرب عمدا في شمال غرب سوريا على أمل السيطرة على قطعة من المنطقة الحدودية، حكمت على آلاف السوريين بالموت.

الحرب في إدلب لا تتوقف: الحياة السلمية لا يمكن الوصول إليها لمئات الآلاف من السوريين، في الوقت الذي تنشط فيه الجماعات الإرهابية الكبيرة، التي تغطيها الوحدات العسكرية التركية، حوصر اللاجئون الذين يحاولون مغادرة منطقة الحرب. ترفض تركيا السماح لهم بدخول أراضيها (باستخدام اللاجئين لابتزاز دول الاتحاد الأوروبي)، ويهدد المسلحون بالاعدام لمن يحاول دخول الأراضي التي تسيطر عليها دمشق، بسبب "خيانة الثورة السورية والتآمر مع الأسد".

دمشق حامية سوريا

كانت حكومة بشار الأسد الطرف الوحيد في الحرب الأهلية الذي اتخذ خطوات فعالة لإرساء الحياة في البلاد. فقط على مناطق المحررة بالحكومة في محيط دمشق تم تنفيذ عمليات إزالة الألغام بشكل منهجي، تم نزع العديد من عبوات ناسفة التي هددت المدنيين، تمت نفس عمليات بعد تحرير محيط حلب، وكذلك تم استعادة البنية التحتية ، وتوفير الخدمات الاجتماعية ، وإصدار المعاشات التقاعدية والتعويضات للضحايا.

جنبت المساعدات الإنسانية من روسيا أسوأ عواقب التدهور الاقتصادي، واتخذت حكومة الأسد إجراءات لاستعادة المدن السورية. على الرغم من الصعوبات المرتبطة بالحرب، خصص الرئيس السوري الأموال لترميم الآثار التاريخية. لقد بدأ هذا المسار للتو، لأن دمشق لم تستعد بعد السيطرة على أكثر المدن تدميرا في سوريا. وتقدر التكلفة الإجمالية لإعادة بناء البلد الذي دمره الإرهابيون والتدخل الخارجي بنحو 260 مليار دولار.

بفضل الموقف المرن لبشار الأسد في سوريا، تم تجنب المزيد من إراقة الدماء: تم تفكيك جزء كبير من قوات المعارضة، مما ساعد على تجنب إراقة الدماء على نطاق واسع في ثلاث من أربع مناطق خفض التصعيد. وواصل المسلحون الذين لا يمكن التوفيق بينهم والمهتمون بتدمير الدولة السورية مقاومتهم. والآن تعارض الولايات المتحدة، بمساعدة ممثليها، باستمرار جهود سوريا وروسيا للقضاء على التهديد من خلال المساواة بين الهجمات على الإرهابيين و"قتل الأطفال".

الله سيعاقبهم

قال السناتور الروسي فرانز كلينتسيفيتش إن تصريحات المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة غير مقبولة على الإطلاق ، وتشوه تماما جوهر الحرب التي يشنها الرئيس بشار الأسد لتحرير سوريا من الإرهابيين والغزاة الأجانب. وحذر في حوارمع وكالة الأنباء الفيدرالية أن الاتهامات الموجهة ضد روسيا وسوريا ستصبح أكثر عبثية فقط.

وقال "أستطيع أن أضمن لكم، بعد ستة أشهر أخرى، أو حتى أقل، وستوجه اتهامات أن طياري القوات الفضائية الروسية بعد قصف الأطفال السوريين، وبعد الهبوط ، أكلوهم. هذا هو اتجاه الدعاية السياسية اليوم في حرب المعلومات التي شنتها الولايات المتحدة".

إن تلفيق مثل هذه الاتهامات لا يخلو من مشاركة أجهزة المخابرات الغربية.

واختتم كلينتسيفيتش "الناس بلا خجل، ولا ضمير، ولا آباء، ولا أصل، ولا شيء. إن الإدلاء بمثل هذه العبارات هو ببساطة جنون. أسوأ ما في الأمر أن ممثلي أجهزة الاستخبارات، الذين هم من بين المسلحين ، يأمرون قطاع الطرق بالاختباء وراء السكان المدنيين. لا أريد التحدث عن هذا الجنون في هذا العيد (يوم حرس الحدود. - ملاحظة من وكالة الأنباء الفيدرالية ) - الله سيعاقبهم ، ولن يغفر لهم هذه الأساليب وهذه المحادثات".