Новейшую атомную подлодку «Князь Владимир» передали ВМФ РФ

Москва, 28 мая. Первая стратегическая атомная подводная лодка усовершенствованного проекта 955А «Князь Владимир» передана ВМФ России. Об этом заявили в Объединенной судостроительной корпорации.

Акт приема-передачи новейшей АПЛ был подписан сегодня в Северодвинске. В ближайшее время на подлодке будет поднят андреевский флаг, после чего судно войдет в боевой состав Северного флота.

«Князь Владимир» с 12 мая проходил контрольные надводные и подводные испытания в Белом море. Ракетные и подводные торпедные стрельбы «Князь Владимир» прошел в конце 2019 года, сообщает РИА Новости.

Усовершенственная АПЛ проекта 955А («Борей-А») отличается низкой шумностью, улучшенной системой управления. На вооружении корабля стоит комплекс межконтинентальных баллистических ракет «Булава» и современное минно-торпедное оружие.

В 2013 году в боевой состав Северного флота вошла головная лодка проекта 955 «Юрий Долгорукий». Еще две АПЛ«Александр Невский» и «Владимир Мономах» с 2014 года состоят на вооружении Тихоокеанского флота. Пятая лодка «Князь Олег» в настоящее время находится на завершающем этапе строительства.