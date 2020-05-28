Малькевич уверен, что Рашкину нечего сказать в открытом споре о фейках о COVID-19

Санкт-Петербург, 28 мая. Депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин исходя из убеждений не может публиковаться на прозападных ресурсах, это дико, считает член Общественной палаты РФ Александр Малькевич. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» на тему «Жив ли коммунизм в России?», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Малькевич раскритиковал коммунистов, которые проводят незаконные акции в период пандемии и призывают участвовать людей в этом. Он напомнил, что Рашкин и глава КПРФ Геннадий Зюганов рассказывают о чипировании населения, депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова предложила лечить коронавирус пиявками — вразумить коммунистов может только комиссия по этике, констатировал спикер.

«У нас любой человек, тем более при должности, может транслировать все, что прочитал в Интернете. Рашкин сейчас не выходит на связь, потому что боится открытых честных дебатов», — констатировал Малькевич.

Он считает, что в открытом споре Рашкину нечего сказать по теме фейков о распространении коронавируса в России.

По словам члена ОП, для избирателей удивительно видеть представителя коммунистической партии на «Эхе Москвы» вместе с главным редактором радиостанции Алексеем Венедиктовым в одной лодке.

«Товарищ коммунист исходя из установки и базовых убеждений не может публиковаться на ресурсах, на которых написано «made in USA». Это, конечно, дико», — добавил общественный деятель.

Между тем Малькевич убежден, что должна появиться альтернативная левая сила, которая заберет голоса людей, которым будет противно от того, что КПРФ участвует в информационной войне против России, берет деньги у беглого олигарха Михаила Ходорковского. При этом, по мнению общественного деятеля, большинство приверженцев коммунизма прекрасно понимают это.

По мнению Малькевича, КПРФ — вторая парламентская партия в стране — должна превратиться в нормальную силу, которая отстаивает права россиян и национальный суверенитет, а не пытается дискредитировать страну, используя СМИ-иноагенты.