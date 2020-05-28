Закон о бессрочной льготе на поступление в вузы поможет детям-сиротам планировать будущее

Президент фонда развития социальных проектов «Прогресс» Кирилл Терентьев считает, что внесенный в четверг, 28 мая в Государственную думу РФ законопроект о бессрочной льготе для детей-сирот на поступление в вузы вне конкурса поможет ребятам более уверенно планировать свое будущее.

Терентьев в интервью Федеральному агентству новостей рассказал о значимости внесенных изменений в два федеральных закона — «Об образовании» и «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

«Внесенный сегодня в Госдуму законопроект крайне важен для ребят из числа детей-сирот по всей нашей стране, — отметил Терентьев. — Ведь уже совсем скоро многим из них предстоит сделать выбор своего дальнейшего пути: пытаться поступить в вуз или же нет».

По словам собеседника ФАН, бессрочность действия льготы на поступление позволит детям и их педагогам с уверенностью планировать будущее и многократно повысит их шансы на поступление в высшие учебные заведения».

ФАН уже сообщал, что депутаты предлагают продлить бессрочно действие квоты, которая позволяет детям-сиротам поступать в вузы вне конкурса. Данная норма заложена в закон «Об образовании», и срок ее действия истекает 1 января 2021 года.

Один из соавторов законопроекта — член фракции «Единая Россия» и думского комитета по контролю и регламенту Алексей Кобилев — ранее говорил, что нужно закрепить в законе бессрочное действие данной льготы.

Примечательно, что эта инициатива пришла от самих детей в ходе проведения I Всероссийского конгресса «Светлое будущее» (состоялся в конце 2019 года при информационной поддержке Медиагруппы «Патриот»).

Конгресс был проведен в Госдуме именно для того, чтобы члены нижней палаты парламента могли встретиться с воспитанниками детских домов, педагогами и понять, что же мешает детям воспользоваться положенными им льготами. Во время мероприятия его организаторы заявили, что одной из первых мер поддержки может стать как раз объявление бессрочной льготы для поступления ребят в вузы.

Наряду с Кобилевым авторами законопроекта являются его коллеги-депутаты Ольга Окунева, Ирина Гусева и Игорь Сухарев (при участии того же Терентьева). Отметим, что внесенный 28 мая в ГД РФ законопроект ранее уже получил положительный отзыв от российского правительства и всецело поддерживается им.

На данный момент в нашей стране проживает более 47000 детей-сирот. Университеты предоставляют им десять процентов от общего количества бюджетных мест по программам бакалавриата и специалитета. Этим правом также пользуются инвалиды I и II групп, инвалиды с детства и люди, которые приобрели инвалидность, получив травмы на военной службе. Для всех этих категорий граждан, кроме детей-сирот, льгота действует бессрочно.