Бывший губернатор Камчатки рассказал, как ему предлагали взятки за назначения и отлов рыбы

Москва, 28 мая. Бывший губернатор Камчатки Михаил Машковцев, избиравшийся от КПРФ, считает, что невозможно построить коммунизм в отдельно взятом регионе. Об этом он заявил, выступая в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот», посвященном перспективам левых партий в России.

По его словам, так называемого «красного пояса» регионов РФ никогда не существовало, максимум одновременно было четыре-пять губернаторов-коммунистов.

«Я, идя на выборы, сказал: «Нельзя построить коммунизм в одной отдельно взятой области». Став губернатором, я буду действовать в рамках действующих буржуазных законов, мы будем жить в рамках капиталистической страны, но эти законы я по максимуму поставлю на службу большинству жителей Камчатки», — отметил Машковцев.

При этом экс-губернатор считает, что ему удалось усложнить жизнь «меньшинству, которое хочет разбогатеть любой ценой», поскольку при избрании на второй срок его поддержало большее количество избирателей.

Машковцев также добавил, что в процессе управления регионом ему неоднократно поступали предложения обогатиться за счет служебного положения. Общую сумму взяток он оценивает в семь миллионов долларов.