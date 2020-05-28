Сирия, 28 мая. В результате беспорядочной стрельбы протурецких боевиков в Африне пострадали дети. Минобороны Турции заявило о нейтрализации трех курдских боевиков на севере Ирака. Турецкие беспилотники были замечены в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: разминировали более двух гектаров территории в Даръа и Дамаске.

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве женщины в иракской провинции Дияла.

Протурецкие силы: устроили стрельбу в городе Африн, в результате чего пострадали дети.

ВС Турции: задействовали беспилотники в районе города Ариха в Идлибе; заявили о нейтрализации трех курдских боевиков в Иракском Курдистане.

Провинция Дамаск

В Дамаске и Даръа завершился новый этап работ по разминированию местности. Согласно данным, опубликованным российским Центром по примирению враждующих сторон, инженерные подразделения Сирийской Арабской Армии (САА) зачистили более двух гектаров территории в населенных пунктах Дума, Джасим и Эль-Харра. Во время обследования местности также удалось выявить и обезвредить 28 взрывоопасных предметов.

Кроме того, была проведена оценка состояния инфраструктуры и социально значимых объектов, которые подлежат восстановлению, в городе Джеруд в Дамаске и поселении Намра в соседней Эс-Сувейде.

Провинция Алеппо

Протурцекие боевики, в оккупации которых находится Африн, устроили в жилых районах города беспорядочную стрельбу. Согласно информации Telegram-канала (NovostiDamask), огонь открыли члены группировки «Дивизия аль-Хамза», после того как в одном из магазинов им было отказано в бесплатной выдаче товара. Сперва радикалы бросили в строение гранату, а затем принялись разгонять прохожих. К месту происшествия прибыли боевики формирования «Джейш аль-Ислам»*****, которые также прибегли к использованию оружия. В результате стычек погиб один из местных жителей. Кроме того, несколько детей получили ранения.

Тем временем в квартале Аль-Хамдания на окраине административного центра провинции прошли восстановительные работы — были заасфальтированы несколько улиц. Отмечается, что дороги в этом районе пострадали в результате постоянных обстрелов боевиков, базирующихся на западе провинции. Напомним, эти территории удалось обезопасить после полной зачистки Алеппо и его окрестностей в феврале этого года.

Провинция Идлиб

Военный источник в сети Twitter (RojavaNetwork) сообщает о том, что в районе города Ариха, контролируемого боевиками террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», были замечены разведывательные беспилотники ВВС Турции. О целях предпринятых вылетов пока ничего неизвестно.

Тем временем в Идлиб прибыл гуманитарный груз Организации Объединенных Наций (ООН). Как передает информационный портал Haber Turk, колонна грузовиков въехала на территорию провинции со стороны турецкой провинции Хатай. Предполагается, что наборы с продовольствием будут распределены среди нуждающихся мирных жителей. Однако, нередко доставляемая в зону «Большого Идлиба» гумпомощь оказывается в руках боевиков и впоследствии перепродается населению.

Ирак

Официальный Twitter-канал Министерства обороны Турции (tsavunma) сообщил о результатах операции «Коготь-3», которая ведется на территории Иракского Курдистана. По информации оборонного ведомства, в районе Хакурк были нейтрализованы три члена группировки Рабочая партия Курдистана (РПК), деятельность которой запрещена в Турции. Как отмечается, местоположение укрытий курдских боевиков было выявлено в ходе разведывательных вылетов турецких ВВС.

Между тем в провинции Дияла произошла еще одна вылазка, в совершении которой подозреваются члены подпольных групп «Исламского государства». В социальных сетях появились сообщения об убийстве женщины поблизости от города Аль-Халис. Известно, что убийца был вооружен ножом.

1 Организация запрещена на территории РФ.