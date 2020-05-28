Бредихин: Мальта планирует заработать на нелегальной миграции ливийцев в Европу

Мальта хочет выступать в качестве полноценного актора ливийского кризиса, будучи посредником в процессе миграции беженцев из Ливии в Европу. Таким мнением в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) поделился кандидат исторических наук, главный редактор научного журнала «Архонт», политолог Антон Бредихин.

Ранее ФАН сообщал о подписании между правительством Мальты и так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии меморандума о взаимопонимании в сфере борьбы с нелегальной миграцией. Тем не менее этот документ не может быть признан международным сообществом, так как ПНС Ливии, согласно Схиратским соглашениям, уже утратило свою легитимность в 2018 году.

В Мальте подобные шаги оправдывают как способ разрешения миграционного кризиса — до этого были попытки устранить проблему, инициировав некую гуманитарную миссию для Евросоюза суммой 100 миллионов долларов США. Предложение заключалось в создании препятствий для беженцев и прочих мигрантов в том, чтобы они не могли покинуть Ливию морским путем и достичь Европы. Согласно задумке мальтийского правительства, осуществляться это должно было руками пограничников Евросоюза (EUBAM) и миссии поддержки ООН (МООНПЛ). Однако в предложении Мальты не говорится о борьбе с группировками, которые осуществляют руководство Департаментом по борьбе с нелегальной миграцией и Береговой охраной, члены которой с 2018 года находятся в санкционном списке ООН.

Вместе с этим республика тесно сотрудничает с Береговой охраной ПНС Ливии, решая миграционный кризис преступным путем, о чем подробно рассказывал мальтийский экс-чиновник Невилл Гафа. В этот раз правительство Мальты нанесло официальный визит в Триполи.

«Видимо, Мальта хочет стать полноценным актором, посредником в процессе миграции из Ливии в Европу, потому что они (мигранты. — Прим. ФАН) потом пробираются на территорию Италии и дальше каждый идет своим путем. Для Мальты (такое сотрудничество с ПНС. — Прим. ФАН) удобно в качестве новых возможностей требований по выплатам от Евросоюза — будут уже просить не 100 миллионов долларов, а может уже миллиард, потому как они стоят на очень важной стратегической точке по движению мигрантов», — утверждает эксперт.

Бредихин предположил, что эти договоренности могут действовать и в обратном направлении, так как поток ливийских беженцев не будет прекращен. Следовательно, можно «брать что-то и со стороны Ливии».

«Мальта находится в географически уникальном положении, которое за собой притягивает экономические возможности — республика может получать финансы с двух сторон», — отмечает собеседник ФАН.

Он напомнил, что у ПНС есть похожие соглашения о взаимопонимании с Турцией, но у Мальты нет таких «имперских» амбиций, как у Эрдогана, который больше сил бросает на политику и угрозы в сторону Евросоюза.

«Мальта — это маленькая страна, которая хочет получить нелегальных денег на своем легальном положении. Почему бы этого и не сделать? Притом в нелегальном формате. Здесь все складывается очень интересно, и бюджет страны, по всей видимости, вырастет», — заключил политолог.

Ранее ФАН публиковало свидетельства бывшего мальтийского чиновника Невилла Гафа, который поведал о тайных соглашениях между правительством Мальты и нелегитимными структурами в Триполи, возглавляемыми Файезом Сарраджем. Гаф утверждает, что лично занимался организацией связи между Береговой охраной ПНС и правительством Мальты. Само «сотрудничество» заключалось в том, что военнослужащие республики определяли координаты морских судов, на которых беженцы пытались достичь Европы через Средиземное море, а после передавали эти данные Береговой охране. В свою очередь, боевики ПНС занимались арестами нелегальных мигрантов и в дальнейшем самостоятельно распоряжались их судьбой. Гаф рассказал о 53 лодках, которые обнаружили военнослужащие Мальты в период с 2018 года по январь 2019 года.

О преступлениях боевиков ПНС Ливии и бандитов ливийской Береговой охраны неоднократно упоминалось в докладах Совбеза ООН. Там есть сведения о бесчеловечных условиях содержания мигрантов в тюрьмах, а также пытках в отношении узников и применении сексуального насилия. Более того, некоторых их заключенных боевики продавали работорговцам и контрабандистам на невольничьих рынках.