AFRICOM не станет извиняться из-за прокола с МиГ-29, переданными ВВС Сирии, а не Ливии

Прокол AFRICOM с необоснованным обвинением о якобы поставленными Россией истребителями МиГ-29 Ливии, которые 20 мая были официально переданы ВВС Сирии на авиабазе Хмеймим, является продолжением информационной войны, и США не станут извиняться за это. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) заявил вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин.

Так специалист по международной политике прокомментировал информацию о том, что еще на минувшей неделе на территории сирийской авиационной базы Хмеймим состоялась передача партии многоцелевых истребителей четвертого поколения МиГ-29 подразделениям военно-воздушных сил Сирийской Арабской Республики (САР). Среди этих боевых машин несколько являются учебно-боевой модификацией, и предназначаются для оттачивания летных навыков сирийскими пилотами.

Крах бездоказательных обвинений AFRICOM

Стоит отметить, что несколько дней назад командующий AFRICOM, американский генерал Стивен Таунсенд заявил о том, что Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара будто бы получила от России партию боевых самолетов МиГ-29. При этом представитель командования ВС США в качестве «фактов», подтверждающих «переброску российских истребителей в североафриканскую страну», предоставлял старые спутниковые снимки сирийской авиабазы ВКС РФ Хмеймим и несколько фотографий подозрительно плохого качества. В Пентагоне указали на то, что якобы на боевых машинах были закрашены опознавательные знаки, тем не менее проведенное редакцией ФАН расследование указало на недостоверность этих заявлений и вообще на абсурдность выдвинутых AFRICOM голословных обвинений.

Появление данных об официальной передаче партии МиГ-29 сирийским ВВС лишь подтвердило, что Соединенные Штаты организовали вброс широкого масштаба в рамках информационной войны, не потрудившись проверить детально все факты. Примечательно, что поступившие в распоряжение Сирии боевые машины не имеют опознавательных знаков. Это также доказывает, что в AFRICOM ошиблись страной, а для придания большей правдивости своим заявлениям попросту добавили старые снимки крайне низкого разрешения. Остается только догадываться, намеренно это было сделано или это результат некомпетентности личного состава ВС США, собиравшего этот нелепый компромат.

«В плане голословных обвинений Соединенные Штаты и западные СМИ уже набили руку. Их вечное выражение «highly likely» уже всем надоело. Чем больше будет вранья с их стороны, тем сильнее будет игнорироваться та информация, которую американцы подают. Что же касается переданных ВВС Сирии самолетов – официально это состоялось, теперь они являются собственностью Сирийской Арабской Республики. Сирия вправе их отправлять куда угодно, хоть в Антарктиду. Взаимоотношения Сирии и Ливии, как известно, достаточно дружественные, поэтому ничего удивительного, что в ливийском небе могут появиться сирийские самолеты. США больше всего боятся, что там появятся и наши самолеты, вот это было бы для них ударом», — констатировал Анохин.

Извинений ждать не стоит

Собеседник ФАН подчеркнул, что Москве не стоит рассчитывать на какие-то объяснения со стороны Соединенных Штатов касательно абсурдного выпада командования AFRICOM, и уж тем более на извинения американской стороны за необоснованные заявления. Более того, эксперт предположил, что Вашингтон, напротив, способен еще и новые санкции ввести на фоне всего этого недоразумения с «МиГ-29 в Ливии».

«Соединенные Штаты никогда не извиняются, даже когда они откровенно врут. Извинений от них ждать не стоит. Что они (американцы – Прим. ФАН) будут делать дальше, посмотрим. Сейчас при неопределенной политической ситуации внутри США, от них можно ожидать чего угодно. Можно даже говорить об очередных санкциях с их стороны, хотя над их санкциями уже весь мир смеется», — объяснил вице-президент Российской академии геополитических проблем.

Аналогичной точки зрения придерживается и доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей он выразил сомнение в том, что со стороны США будет какая-то обратная реакция после обнародования информации о том, что российские МиГ-29, оказывается, были переданы САР, а не Ливии. По его словам, американским властям не свойственно признавать подобные провалы и приносить извинения на официальном уровне за высказывание бездоказательных обвинений в адрес того или иного государства. Также он отметил, что Соединенные Штаты отнюдь не брезгуют фальсификацией фактов, когда дело касается внешней политики.

«Я не думаю, что Соединенные Штаты будут как-то сильно реагировать на то, что они неправильно сказали в отношении России. Мы же прекрасно понимаем, что это является элементом информационной войны. Сейчас для этого любую фотографию можно использовать, любую картинку нарисовать, все зависит лишь от того, кто и как будет ее комментировать. Информационная война, собственно, и направлена на провоцирование ответных действий и используется, чтобы испортить отношения между союзными государствами. Никаких оправданий с американской стороны, определенно, не стоит ожидать, США не станут оправдываться, они в этом не видят никакого смысла. Глупо ждать от них каких-то извинений», — заключил доцент кафедры политической психологии СПбГУ.

История с МиГ-29 обернулась против США

По мнению эксперта, в AFRICOM существенно поспешили с выдвижением столь серьезных обвинений, а предложенные международной общественности «доказательства» в пользу этих доводов, не заслуживают рассмотрения. Он полагает, что после данного инцидента совсем непонятно, что в следующий раз преподнесут США.

«Безусловно, командование AFRICOM сделает определенные выводы, они серьезно поторопились с обвинениями в адрес России. Какая информация от них поступит завтра, никто не может предположить», — подытожил Александр Конфисахор.

Ранее ФАН рассказал о попытке сторонников так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии выдать находящиеся на ливийской авиабазе Аль-Джуфра самолеты МиГ-25, приобретенные для ВВС Ливии еще в 1970-1980-х годах и давно не эксплуатируемые войсками, за МиГ-29 ВКС РФ.