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Публичная дипломатия США в странах Восточной Азии и Тихого океана

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Эксперты:

Публичная дипломатия США в странах Восточной Азии и Тихого океана

Telegram-канал «ДипломатЪ» рассказывает о ключевых пропагандистских инициативах США, нацеленных на «воспитание нового поколения молодых лидеров», которые будут продвигать политику Вашингтона в странах Восточной Азии и Тихого океана.

Одним из структурных подразделений Государственного департамента США является Бюро по делам Восточной Азии и Тихого Океана (Bureau of East Asian and Pacific Affairs), которое осуществляет координацию региональной деятельности американского правительства, включая вопросы публичной дипломатии и административного управления.

Основные цели США

Необходимо отметить, что развитие и безопасность Соединенных Штатов неразрывно связаны с ситуацией в регионе. В странах Восточной Азии и тихоокеанского региона проживает треть населения мира и находится большое число быстроразвивающихся экономик. Согласно прогнозам, в следующем десятилетии объем торговли в Азии удвоится, и к 2050 году на экономики рассматриваемого нами региона будет приходиться более половины мирового ВВП.

США твердо намерены преградить путь «китайской мечте», однако поддерживают с КНР «позитивные отношения».

На территории стран Восточной Азии и Тихого океана функционируют 46 дипломатических и консульских представительств США.

Основными целями американской внешней политики, согласно тексту ежегодного доклада Госдепартамента по вопросам публичной дипломатии, являются: усиление политического и экономического давления на КНДР, чтобы убедить ее отказаться от программ создания ядерного оружия, построение конструктивных отношений с КНР, которые будут «противодействовать ревизионистским амбициям Пекина», усиление безопасности в США и за рубежом и организация «свободных и справедливых торговых отношений».

Остановимся подробнее на публичной дипломатии США по отношению к КНР и КНДР.

КНДР

Одним из ключевых элементов публичной дипломатии США является повышение осведомленности общественности о «сохраняющейся проблеме безопасности, которую КНДР представляет для всего мира». Американские дипломаты организуют специальные «туры» для журналистов, в рамках которых предоставляют им возможность пообщаться с экспертами по вопросам cеверокорейской политики, которые, как указано в докладе Госдепа, «точно объясняют политику США в отношении КНДР и угрозу, которую Пхеньян представляет для демократического мира».

Соединенные Штаты считают маленькую Северную Корею основной угрозой для безопасности в Восточной Азии.

Похожим инструментом публичной дипломатии США, призванным «повышать осведомленность об ядерной угрозе КНДР», является запущенная в ноябре 2018 года посольством США в Сеуле молодежная информационно-пропагандистская инициатива NextGen Matters, которая направлена на привлечение 1000 корейских молодых людей к «обсуждению геополитических вопросов».

Bureau of East Asian and Pacific Affairs также сотрудничает с Bureau of Democracy, Human Rights and Labor — Бюро по делам демократии, прав человека и труда — чтобы продемонстрировать миру «вопиющую репутацию КНДР в области прав человека». В этом смысле северокорейские перебежчики являются самыми ценными кадрами, способными рассказать миру о происходящем в КНДР. Американское посольство в Сеуле организует для перебежчиков из Северной Кореи обучение английскому языку и предоставляет возможности путешествовать и трудоустроиться в США.

Посольство США в Сеуле является ключевым центром для распространения американского влияния на Корейском полуостове.

Китай

Отделы по связям с общественностью в посольстве США в Пекине и в пяти консульствах в Чэнду, Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне и Ухани разрабатывают программы, которые «противодействуют пропаганде китайского правительства».

Одним из ключевых направлений публичной дипломатии США в Китае является китайская служба радио «Свободная Азия» (RFA).

По данным Госдепартамента, данная радиостанция представляет «анализ новостей, подверженных в КНР цензуре», информирует население КНР о случаях коррупции и злоупотреблений властью, публикует подробные сведения об экологических проблемах и исторических событиях, которые якобы были «намеренно скрыты или проигнорированы правящей Коммунистической партией Китая».

Публичная дипломатия США в странах Восточной Азии и Тихого океана

Особый интерес представляет уйгурская служба радио «Свободная Азия», которая, по заявлению Госдепа, на момент 2020 года является «единственным источником цензурированных региональных и международных новостей на уйгурском языке». Служба публикует последние новости касательно китайской политики в Синьцзяно-Уйгурском Автономном районе, о противоречивости которой мы уже писали в одном из материалов.

Помимо радио «Свободная Азия», еще одним рупором американской публичной дипломатии по отношению к КНР является китайская служба «Голоса Америки», которая «без предвзятости освещая последние события, служит альтернативой пропаганде китайского правительства». Так, в 2018 году «Голос Америки» в Китае освещал выборы на Тайване, отдельные саммиты Белого дома с лидерами Кореи и Китая, торговую войну США и КНР и 30-ю годовщину протестов на площади Тяньаньмэнь.

Публичная дипломатия США в странах Восточной Азии и Тихого океана

Помимо программ для КНР и Северной Кореи, в ведении Bureau of East Asian and Pacific Affairs находятся программы, обеспечивающие продвижение американской публичной дипломатии в остальные страны Восточной Азии и Тихого Океана.

Инициатива «Молодые лидеры Юго-Восточной Азии» (YSEALI)

На территории стран Юго-Восточной Азии проживает приблизительно 623 миллиона человек, 65% из которых моложе 35 лет. Одной из главных целей американской публичной дипломатии в Вашингтоне считают привлечение этой важной демографической группы к сотрудничеству с Соединенными Штатами, то есть воспитание поколения проамерикански настроенных «молодых лидеров». YSEALI включает взаимные профессиональные и академические обмены и грантовые конкурсы. По состоянию на 2019 год, в YSEALI участвует 152 тысячи молодых людей по всему региону.

Публичная дипломатия США в странах Восточной Азии и Тихого океана

Инициатива «Молодые лидеры Тихоокеанского региона» (YPLI)

С 2013 года инициатива «Молодые лидеры тихоокеанского региона» является флагманской программой для укрепления связей между Соединенными Штатами и «молодыми лидерами» в 19 островных странах Тихого океана. Программа включает в себя ежегодные конференции и выдачу грантов. По словам Госдепа, в настоящее время выпускниками YPLI являются более 150 граждан островных стран: молодые дипломаты, правительственные чиновники, учителя и журналисты. В 2019 году 13 выпускников получили гранты в размере 10 000 долларов для реализации проектов в своей стране.

Публичная дипломатия США в странах Восточной Азии и Тихого океана

Таким образом, несмотря на изоляционистские настроения президента Дональда Трампа и его первоначальную незаинтересованность в публичной дипломатии, американские интересы в регионе продолжают продвигаться. А как иначе — с противоположной стороны наступает «китайская мечта».

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