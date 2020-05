Публичная дипломатия США в странах Восточной Азии и Тихого океана

Telegram-канал «ДипломатЪ» рассказывает о ключевых пропагандистских инициативах США, нацеленных на «воспитание нового поколения молодых лидеров», которые будут продвигать политику Вашингтона в странах Восточной Азии и Тихого океана.

Одним из структурных подразделений Государственного департамента США является Бюро по делам Восточной Азии и Тихого Океана (Bureau of East Asian and Pacific Affairs), которое осуществляет координацию региональной деятельности американского правительства, включая вопросы публичной дипломатии и административного управления.

Основные цели США

Необходимо отметить, что развитие и безопасность Соединенных Штатов неразрывно связаны с ситуацией в регионе. В странах Восточной Азии и тихоокеанского региона проживает треть населения мира и находится большое число быстроразвивающихся экономик. Согласно прогнозам, в следующем десятилетии объем торговли в Азии удвоится, и к 2050 году на экономики рассматриваемого нами региона будет приходиться более половины мирового ВВП.

На территории стран Восточной Азии и Тихого океана функционируют 46 дипломатических и консульских представительств США.

Основными целями американской внешней политики, согласно тексту ежегодного доклада Госдепартамента по вопросам публичной дипломатии, являются: усиление политического и экономического давления на КНДР, чтобы убедить ее отказаться от программ создания ядерного оружия, построение конструктивных отношений с КНР, которые будут «противодействовать ревизионистским амбициям Пекина», усиление безопасности в США и за рубежом и организация «свободных и справедливых торговых отношений».

Остановимся подробнее на публичной дипломатии США по отношению к КНР и КНДР.

КНДР

Одним из ключевых элементов публичной дипломатии США является повышение осведомленности общественности о «сохраняющейся проблеме безопасности, которую КНДР представляет для всего мира». Американские дипломаты организуют специальные «туры» для журналистов, в рамках которых предоставляют им возможность пообщаться с экспертами по вопросам cеверокорейской политики, которые, как указано в докладе Госдепа, «точно объясняют политику США в отношении КНДР и угрозу, которую Пхеньян представляет для демократического мира».

Похожим инструментом публичной дипломатии США, призванным «повышать осведомленность об ядерной угрозе КНДР», является запущенная в ноябре 2018 года посольством США в Сеуле молодежная информационно-пропагандистская инициатива NextGen Matters, которая направлена на привлечение 1000 корейских молодых людей к «обсуждению геополитических вопросов».

Bureau of East Asian and Pacific Affairs также сотрудничает с Bureau of Democracy, Human Rights and Labor — Бюро по делам демократии, прав человека и труда — чтобы продемонстрировать миру «вопиющую репутацию КНДР в области прав человека». В этом смысле северокорейские перебежчики являются самыми ценными кадрами, способными рассказать миру о происходящем в КНДР. Американское посольство в Сеуле организует для перебежчиков из Северной Кореи обучение английскому языку и предоставляет возможности путешествовать и трудоустроиться в США.

Китай

Отделы по связям с общественностью в посольстве США в Пекине и в пяти консульствах в Чэнду, Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне и Ухани разрабатывают программы, которые «противодействуют пропаганде китайского правительства».

Одним из ключевых направлений публичной дипломатии США в Китае является китайская служба радио «Свободная Азия» (RFA).

По данным Госдепартамента, данная радиостанция представляет «анализ новостей, подверженных в КНР цензуре», информирует население КНР о случаях коррупции и злоупотреблений властью, публикует подробные сведения об экологических проблемах и исторических событиях, которые якобы были «намеренно скрыты или проигнорированы правящей Коммунистической партией Китая».

Особый интерес представляет уйгурская служба радио «Свободная Азия», которая, по заявлению Госдепа, на момент 2020 года является «единственным источником цензурированных региональных и международных новостей на уйгурском языке». Служба публикует последние новости касательно китайской политики в Синьцзяно-Уйгурском Автономном районе, о противоречивости которой мы уже писали в одном из материалов.

Помимо радио «Свободная Азия», еще одним рупором американской публичной дипломатии по отношению к КНР является китайская служба «Голоса Америки», которая «без предвзятости освещая последние события, служит альтернативой пропаганде китайского правительства». Так, в 2018 году «Голос Америки» в Китае освещал выборы на Тайване, отдельные саммиты Белого дома с лидерами Кореи и Китая, торговую войну США и КНР и 30-ю годовщину протестов на площади Тяньаньмэнь.

Помимо программ для КНР и Северной Кореи, в ведении Bureau of East Asian and Pacific Affairs находятся программы, обеспечивающие продвижение американской публичной дипломатии в остальные страны Восточной Азии и Тихого Океана.

Инициатива «Молодые лидеры Юго-Восточной Азии» (YSEALI)

На территории стран Юго-Восточной Азии проживает приблизительно 623 миллиона человек, 65% из которых моложе 35 лет. Одной из главных целей американской публичной дипломатии в Вашингтоне считают привлечение этой важной демографической группы к сотрудничеству с Соединенными Штатами, то есть воспитание поколения проамерикански настроенных «молодых лидеров». YSEALI включает взаимные профессиональные и академические обмены и грантовые конкурсы. По состоянию на 2019 год, в YSEALI участвует 152 тысячи молодых людей по всему региону.

Инициатива «Молодые лидеры Тихоокеанского региона» (YPLI)

С 2013 года инициатива «Молодые лидеры тихоокеанского региона» является флагманской программой для укрепления связей между Соединенными Штатами и «молодыми лидерами» в 19 островных странах Тихого океана. Программа включает в себя ежегодные конференции и выдачу грантов. По словам Госдепа, в настоящее время выпускниками YPLI являются более 150 граждан островных стран: молодые дипломаты, правительственные чиновники, учителя и журналисты. В 2019 году 13 выпускников получили гранты в размере 10 000 долларов для реализации проектов в своей стране.

Таким образом, несмотря на изоляционистские настроения президента Дональда Трампа и его первоначальную незаинтересованность в публичной дипломатии, американские интересы в регионе продолжают продвигаться. А как иначе — с противоположной стороны наступает «китайская мечта».