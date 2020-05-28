Власти Барнаула обвиняют жительницу ветхого дома в обрушении потолка

Во время кровельных работ, начатых с нарушением сроков постановления суда, жительницу ветхого дома в Барнауле засыпало кусками потолка. Обитатели этого барака давно предупреждали власти о том, что от деятельности подрядчиков дом трещит по швам, но вместо извинений за ЧП барнаульские чиновники обвинили пострадавшую в том, что она плохо подготовилась к ремонту. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Авария случилась во вторник, 26 мая, утром в доме 47а на улице 1-й Западной. К счастью, никого не убило, но люди оставаться в здании боятся.

«В тот день я только приехала из дневного стационара, поставила чайник и собиралась разогревать еду, чтобы покормить сына, который в это время делал уроки, готовился к ЕГЭ, — рассказала ФАН жительница дома Светлана Изотова. — Повернулась к кастрюльке, чтобы помешать, и в этот момент сверху все посыпалось. Я приехала после капельницы и тоже хотела поесть, а потом отдохнуть. И тут рядом что-то рухнуло, я стою вся в этом шлаке, шлак на полу, на столе… Оказалось, из дранки полетела замазка-штукатурка, и она до сих пор продолжает сыпаться, теперь уже трещинами пошел потолок соседа. Когда они стали снимать крышу, опять насыпалось много шлака».

Светлана работает медсестрой в детской городской поликлинике №5. Вплоть до 2 мая, как и многие другие ее коллеги по всему миру, стояла на передовой линии борьбы с распространением COVID-19: принимала «в фильтре» заболевших детей, которые поступали по экстренной ситуации с признаками ОРВИ. Но к маю у женщины сильно обострилось хроническое заболевание и практически отказали ноги, из-за чего ей пришлось уйти на больничный и лечь в дневной стационар. Выехать из дома на период ремонта некуда — родители Светланы умерли, близких родственников в Барнауле нет, а снимать жилье не позволяют доходы. Кроме того, Изотова в одиночку растит сына, который сейчас заканчивает 11-й класс. Несмотря на все катаклизмы, которые обрушились на их семью, парень почти круглосуточно готовится к ЕГЭ, занимается в режиме онлайн.

Дом 1949 года постройки, в котором женщина с сыном самоизолировались, власти отказываются признавать аварийным. По постановлению суда в 2014 году удалось добиться хотя бы капремонта из-за высокого износа здания, причем с условием проведения работ в течение полугода с того момента, как решение вступит в силу. Увы, вместо шести месяцев ждать пришлось шесть лет, и за это время дом обветшал окончательно.

Когда в мае 2020 года власти вспомнили о ремонтно-восстановительных работах и подрядчик вышел на объект, 14 проживающих в доме семей впали в панику из-за трещин, которые вдруг пошли по зданию. Однако даже после того, как Светлану чуть не завалило потолком на кухне, чиновники заявили, что собственники просто плохо подготовились к ремонту и ничего страшного не происходит, опасности для жизни людей нет.

«Мы вызвали МЧС, но они сказали, что вопросы расселения не в их компетенции, и вызвали город, — вспоминает Изотова. — Вот они вчера передо мной стояли — очень много народу, мужчины. Зампредседателя ЖКХ Ращепкин сказал мне, что я сама должна была убрать этот слой на потолке, что я давно не делала ремонта, не следила за домом. Остальные тоже говорили. Я сказала: я вас всех услышала. Вы обвиняете меня, что я не убрала сама дранку, не поменяла перекрытия, не выселила соседку с первого этажа, не поменяла у нее рейки и балки, не заселила ее потом обратно… Вы считаете это правомерным. А то, что вы вышли на капремонт с экспертизой 2013 года, это ничего, вы ни один закон не нарушили? Сейчас в доме спать страшно. Очень страшно. Я мобильный человек, бывала во всяких жизненных ситуациях, работала и в реанимации, и в ожоговом, я быстро сгруппируюсь и предприму все необходимое, чтобы спасти окружающих, но сейчас я боюсь. Дом потрескивает весь, из трещин на потолке продолжает все сыпаться на пол. Уборку приходится целый день делать, мне же надо где-то готовить, сына кормить, пока он занимается. На него сейчас смотреть страшно — такая нагрузка».

В среду потолок продолжил сыпаться, но сотрудники МЧС на этот раз на вызов так и не приехали. От пережитых волнений у Светланы поднялось давление, и пришлось вызывать скорую. Все результаты пройденного лечения обнулились из-за стресса, и теперь женщина снова плохо ходит. Впереди предстоят непростые времена, потому что она намерена бороться за признание дома не просто требующим ремонта, а аварийным.

«Это здание необходимо признать аварийным и обеспечить расселение жильцов, — заявил ФАН глава регионального отделения правозащитной организации «Гражданский патруль» Игорь Берг. — За прошедшие с последней экспертизы годы дом окончательно пришел в упадок, сейчас даже невооруженным глазом видно, что жить в нем просто опасно. Мы уже заключили договор с экспертом, чтобы он провел строительно-техническую экспертизу, и на ее основании будем выяснять, каков реальный износ дома, а далее подадим заявление о признании здания аварийным. Мы намерены добиваться справедливости и будем писать запросы во все инстанции вплоть до Следственного комитета, а также оспаривать бездействие муниципалитета в судебном порядке».

То, что жизни людей в доме на Западной улице в Барнауле в опасности, указано в решении суда от 2014 года, где также прописана необходимость в течение шести месяцев с момента вступления решения в законную силу отселить людей и произвести капитальный ремонт здания. ФАН возмущен происходящим и просит прокуратуру, а также Следственный комитет РФ в порядке статьи 144 УПК РФ квалифицировать данный материал как заявление о преступлении, предусмотренном статьей 315 УК РФ («Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта»).