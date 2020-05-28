Эфиопия ожидает гуманитарную помощь из России для борьбы с COVID-19

Москва, 27 мая. Власти Эфиопии намерены открыть лаборатории по всей стране, чтобы обследовать и лечить больных коронавирусной инфекцией COVID-19, и рассчитывают на помощь России, заявил посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену.

«Эфиопия восхищена, как российское правительство и русский народ борются с COVID-19. Россия также готова оказать помощь многим африканским странам и остальному миру», – сказал посол, добавив, что «Эфиопия с нетерпением ожидает помощи от Российской Федерации».

По словам Алемайеху Тегену, договорённости были достигнуты во время разговора между лидерами двух стран.

Посол уточнил, что помощь может быть отправлена в виде лабораторного оборудования, тестов, защитной одежды для медицинского персонала и медицинских принадлежностей:

«Эфиопия – очень большая страна с населением в 110 миллионов человек. Мы хотим открыть много лабораторий в разных регионах. Эти лаборатории должны быть оснащены оборудованием и должны располагать тестами и одеждой для медицинских сотрудников».

По состоянию на 28 марта 2020 года в Эфиопии зарегистрировано 831 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 7 из которых являются смертельными и 191 случай выздоровления.

Ранее Россия оказала материальную и гуманитарную помощь для борьбы с новой коронавирусной инфекцией и другим государствам Африканского континента. В частности, столь необходимую поддержку от Москвы получили страны Восточной Африки, Судан, Джибути, Гвинея.