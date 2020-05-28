Стас Костюшкин вспомнил, как публично упал на Аллу Пугачеву

Москва, 28 мая. Российский певец Стас Костюшкин рассказал, как упал на примадонну отечественной эстрады Аллу Пугачеву, после чего разгорелся громкий скандал. Подробностями инцидента исполнитель поделился в эфире шоу «Алена, блин!» на YouTube.

Костюшкин отметил, что в 2014 году выступал на фестивале «Новая волна» с песней «Женщина, не танцую». Он откровенно признался, что это было его первое выступление под фонограмму.

«Я пою, понимаю, что есть «президиум», где сидят Пугачева. Галкин, Басков… Туда в прошлом году ходил Энрике Иглесиас и прыгал на подставке. Но в нем 75 килограммов, а во мне — под 100», — отметил Стас.

Он добавил, что в тот момент Алла Пугачева, видимо, поняв его намерения, отрицательно покачала головой. По его словам, дальше он все-таки встал на подставку, после чего она в одно мгновение сломалась. Костюшкин упал на Пугачеву.

«Я бы ушатал примадонну. Спасли меня пять лет дзюдо. Если бы я не занимался, я бы лобешником закатил ей в голову. И мы бы потом еще половину концерта выносили примадонну. Но я сразу вбок ушел и пролетел», — вспоминает артист.

Пугачева после инцидента сразу же покинула зал, а попавший в неловкую ситуацию артист пришел к себе в номер и начал читать новости. В Интернете появились многочисленные комментарии об испорченном будущем Костенко, многие с откровенной жестокостью критиковали артиста. Он долго думал, как исправить ситуацию, и на следующий день на дне рождения Лаймы Вайкуле решил сесть поближе к примадонне российской эстрады. Стас Костюшкин публично извинился.

«Синяк можно замазать, а полмиллиона просмотров останется», — доброжелательно ответила Пугачева.

Стас в интервью признался, что Алла Борисовна его успокоила, и выразил ей благодарность за добрую реакцию в столь неприятной ситуации. Певец назвал Пугачеву «легендой в скрижалях».