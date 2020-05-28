Хатылев рассказал об ошибках AFRICOM при составлении фейка о российских МиГ-29 в Ливии

Москва, 28 мая. Заявление командования ВС США в Африке о мнимой переброске российских истребителей в Ливию является ожидаемым. У Штатов всегда во всем виновата Россия, это их готовый ответ на все, заявил бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев.

Он обратил внимание, что в представленные AFRICOM «доказательства» не вызывают никакого доверия. В военном деле, по словам Хатылева, есть определенные технические стандарты фото, а специалистам для подготовки таких материалов нужно указывать ход движения наблюдаемых объектов.

На снимках как минимум должно быть указание даты, места и времени. Имеет огромную важность и уточнение всех действий самолетов. Посадки, дозаправка и так далее должны детально разрабатываться, расписываться, подтверждаться в системе координат, с комментариями. Ко всем графическим файлам должна прилагаться пояснительная записка.

«Здесь же (в «доказательствах», представленных AFRICOM), наблюдается одно: кто-то просто сел, собрал разные фотографии и сделал глубокомысленный вывод о том, что виноваты во всем русские», — заявил он в комментарии изданию «ПолитЭксперт».

По мнению эксперта, единственная причина появления пресс-релиза AFRICOM в том, что «глобальное влияние США на все и вся закончилось».

«Русские мешают нам летать над Красноярском, мешают нам рыть каналы в Египте, мешают завоевывать весь мир, качать нефть из Сирии, продавать масло из Венесуэлы и так далее. Во всем виноваты русские», — добавил он с иронией.

Ранее пресс-релиз AFRICOM и все «доказательства» мнимого нарушения Россией эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию подробно разобрали журналисты ФАН. Как оказалось, военное командование США оказалось не в состоянии указать, сколько самолетов ВВС РФ якобы оказалось в Ливии.