Альгис Микульскис: Зачем США обустроили десятки «медицинских центров» вокруг России?

Пандемия COVID-19, помимо всех смертей, карантинов и вскрывшихся в массе стран проблем с организацией здравоохранения, вновь внесла в повестку событий вопрос, поднятый еще в 2018 году бывшим министром госбезопасности Грузии Игорем Гиоргадзе. Поднятый и успешно «замятый»... Речь идет о неких «медицинских центрах», которые в количестве 33 штук странным образом разместились на территориях восьми государств, в недавнем прошлом входивших в состав СССР. Официально их назначение самое благое — совершенствование методов выявления и обезвреживания новых вирусов в рамках «Биологической программы совместного участия». Финансируется вся эта «добродетель» Агентством по снижению угрозы безопасности (DTRA) — структурной единицей Министерства обороны США. Причем финансируется она более чем щедро — только по официальным данным, стоимость проекта составляет 2,1 млрд долларов, что, согласитесь, внушает! Но все по порядку.

«Исследовательский центр общественного здравоохранения Ричарда Лугара» американцы начали строить недалеко от Тбилиси еще в начале нулевых годов. Названный в честь председателя сенатского комитета по международным отношениям, известного как соавтор «Программы Нанна — Лугара», призванной помочь России избавиться от химического и бактериологического оружия, этот центр, по документам, должен был лечить больных гепатитом С. Но то, чем он занимается на самом деле, стало известно только два года назад, когда в руки вышеупомянутого Игоря Гиоргадзе попали документы, свидетельствующие о страшном: под благородной ширмой «охраны грузинского здоровья» в научном заведении, судя по всему, проводились опыты над людьми. Опыты со смертельными исходами. И только из тех бумаг, которые попали в руки экс-министра, следовало, что этих летальных исходов было не менее 100. Без имен и фамилий, без указания причин смерти... Сотня человек просто исчезла с лица Земли, превратившись в строки «отчетов о проделанной работе». Тогда эта история предсказуемо сошла на нет и громкого скандала не получилось. Благодаря в том числе и корреспонденту ВВС Стиву Розенбергу, который в срочнейшем порядке отправился в Тбилиси и по итогам командировки выдал «на-гора» материал, якобы, разоблачающий «фейк» Гиоргадзе. Особенно хорош эпизод, где автор, сопровождаемый директором центра Амираном Гамкрелидзе, пытается найти в здании американских военных и — неожиданно, правда? — не находит их. Шах и мат, так сказать! Я — не я и лошадь не моя! Но...

23 апреля этого года посольство США в Киеве «внезапно» призналось: да, на территории страны действуют биолаборатории, принадлежащие Пентагону! Видимо, запрос депутатов Верховной Рады от «Оппозиционной платформы» Виктора Медведчука и Рената Кузьмина, который они направили президенту, премьеру, главе СБУ и министру здравоохранения, возымел действие. А говорилось в запросе о том, что, согласно данным сербских и болгарских СМИ, американцы построили по всему миру более 400 подобных лабораторий и не меньше 15 из них обосновались именно на Украине — в Одессе, Виннице, Ужгороде, Львове (кто бы сомневался!), Киеве, Херсоне, Тернополе, а также в неназванных населенных пунктах у границ Крыма и ЛНР.

«Фактически работы в лабораториях ведутся по программе биологических экспериментов... К этой деятельности подключился и «Научно-технический центр в Украине» — международная организация, которая финансируется американскими властями, и сотрудники которой имеют дипломатический иммунитет. Указанная организация занимается финансированием проектов по созданию оружия массового поражения», — отметили депутаты в своих обращениях к исполнительной власти Украины, подкрепив свои слова примерами странных вспышек инфекционных болезней, которые стали практически регулярными с момента появления в стране американских лабораторий.

«Так, в Тернополе в 2009 году возник вирус, вызывающий геморрагическую пневмонию. Ее жертвами стали 450 украинцев. В 2011 году в Украине была вспышка холеры — умерли 33 человека. Через три года холеру диагностировали уже 800 гражданам, еще через год в Николаеве зафиксировали более 100 случаев холеры».

И это далеко не единичные случаи и далеко не все болезни — в списке внезапных микроэпидемий есть и нечто похожее на грипп, но не грипп, и гепатит А, и прочие не менее «интересные» хвори.

Американские дипломаты просто вынуждены были отреагировать. И они отреагировали. В своей неподражаемой манере. «Да, биологические программы на Украине существуют и работают. Да, за ними стоит Министерство обороны США, но цели — самые альтруистические и гуманитарные: обеспечение защищённого хранения возбудителей болезней и токсинов для их изучения и разработки вакцин».

Все это звучало бы здорово, если бы не вышеописанные вспышки особо опасных инфекций!

Все это звучало бы красиво, если бы не известные всему миру опыты, проводившиеся американцами даже над соотечественниками — доктор Гарт Николсон еще в 1995 году опубликовал доказательства того, что биологические вещества, использовавшиеся во время войны в Персидском заливе, были предварительно протестированы на заключенных в тюрьмах Техаса.

И все это звучало бы убедительно, если бы не абсолютно такая же ситуация с непонятными случаями неизвестных болезней, сложившаяся в других странах, которым добрые «партнеры» решили помочь в их борьбе за здоровье.

Исходя из всего вышесказанного и — особенно! — из географии расположения этих, так называемых медицинских центров, биологическая война готовится с большой долей вероятности именно против России.