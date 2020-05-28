Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Российские и турецкие военные провели патрулирование в районе сирийского города Кобани

185
0 Оставить комментарий

Российские и турецкие военные провели патрулирование в районе сирийского города Кобани

Дамаск, 28 мая. Российские и турецкие военные провели патрулирование в районе населенного пункта Кобани в сирийской провинции Алеппо, расположенной на северо-западе Сирии.

Россия и Турция регулярно проводят патрулирование территории в рамках выполнения положений меморандума, подписанного в октябре прошлого года.   

Ранее в четверг Министерство обороны России доложило о нарушениях перемирия, которые были зафиксированы в Сирии за минувшие сутки. Российская сторона выявила пять случаев нарушения режима прекращения огня, турецкая — четыре. В  частности, в Алеппо зафиксировали один случай нарушения.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. В 2017 году было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России). Теперь сирийские власти занимаются возвращением беженцев в страну и восстановлением республики. Федеральное агентство новостей рассказало о важности восстановления Алеппо, в частности, дорожной инфраструктуры.  

1 Организация запрещена на территории РФ.

Новости партнеров

Новости партнеров