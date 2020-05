Российские и турецкие военные провели патрулирование в районе сирийского города Кобани

Дамаск, 28 мая. Российские и турецкие военные провели патрулирование в районе населенного пункта Кобани в сирийской провинции Алеппо, расположенной на северо-западе Сирии.

Россия и Турция регулярно проводят патрулирование территории в рамках выполнения положений меморандума, подписанного в октябре прошлого года.

Russian-Turkish patrol took place today in the area of ​​the village of Kobani (Aleppo province) pic.twitter.com/kTFzXPBnQc