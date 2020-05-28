Российские и турецкие военные провели патрулирование в районе сирийского города Кобани

Дамаск, 28 мая. Российские и турецкие военные провели патрулирование в районе населенного пункта Кобани в сирийской провинции Алеппо, расположенной на северо-западе Сирии.

Россия и Турция регулярно проводят патрулирование территории в рамках выполнения положений меморандума, подписанного в октябре прошлого года.

Russian-Turkish patrol took place today in the area of ​​the village of Kobani (Aleppo province) pic.twitter.com/kTFzXPBnQc — Nick Bryant (@railfannick786) May 28, 2020

Ранее в четверг Министерство обороны России доложило о нарушениях перемирия, которые были зафиксированы в Сирии за минувшие сутки. Российская сторона выявила пять случаев нарушения режима прекращения огня, турецкая — четыре. В частности, в Алеппо зафиксировали один случай нарушения.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. В 2017 году было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России). Теперь сирийские власти занимаются возвращением беженцев в страну и восстановлением республики. Федеральное агентство новостей рассказало о важности восстановления Алеппо, в частности, дорожной инфраструктуры.

1 Организация запрещена на территории РФ.