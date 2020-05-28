Уголовное дело завели на вандала, осквернившего памятник героям ВОВ. ФАН-ТВ

Вандализм — именно так Следственный комитет России расценил действия жителя Подмосковья, который 23 мая разрушил венок у памятника героям Великой Отечественной войны. Соответствующая статья УК предусматривает наказание вплоть до трех лет лишения свободы.

Рано утром 23 мая неизвестный мужчина уничтожил установленный на обелиске венок, раскидав ногами и букеты цветов. Все это зафиксировала камера видеонаблюдения. Мотивация и причины, побудившие мужчину совершить подобный поступок, не раскрываются.

Сам обвиняемый уже признал свою вину и принес извинения всем, «кого затронула Великая Отечественная и Вторая мировая». В сообщении СК РФ также говорится, что он раскаивается в произошедшем.

37-летний мужчина прошел судебно-медицинскую и психиатрическую экспертизы, о результатах которых пока не сообщается. На время следствия его отправили под домашний арест.