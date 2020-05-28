Назван топ-5 самых дорогих подержанных автомобилей в РФ

Москва, 28 мая. Специалисты определили топ-5 самых дорогих поддержанных автомобилей, которые можно купить в России в период пандемии коронавируса.

На пятом месте расположился Ferrari F12 berlinetta. Автомобиль оснащен 6,3-литровым атмосферным V12 двигателем. На сегодняшний день это самый мощный мотор среди всех машин данной фирмы. Конструкторы применили аэродинамические методы при создании автомобиля.

Четвертое место занимает автомобиль Mercedes-Benz SLR McLaren. Большинством людей он воспринимается как спортивный суперкар, однако эксперты уверены, что это представитель класса Super-GT. При создании этой модели разработчики ориентировались на знаменитые гоночные автомобили — McLaren F1 и Mercedes-Benz CLK GTR. Машина разгоняется до 100 километров в час за четыре секунды.

«Бронзу» забирает Rolls-Royce Phantom VII Рестайлинг (Series II). Производство автомобиля стартовало в 2003 году совместно с компанией BMW. Через два года появилась версия данного авто с расширенной колесной базой. Автомобиль оснащен 12-цилиндровым бензиновым двигателем, но работает на удивление тихо. Он имеет 8-ступенчатую трансмиссию. Почти все такие машины изготавливаются на заказ, передает «НьюИнформ».

На втором месте топа находится Lamborghini Reventon. Данное авто является одной из самых дорогих моделей в линейке. Оно способно развивать скорость до 356 километров в час. Автомобиль оснащен модернизированным 6,5-литровым атмосферным двигателем Lamborghini V12 с четырьмя клапанами на цилиндр.

Лидером списка становится «ГАЗ М1», который был одним из самых популярных автомобилей советского периода. Он выпускался в 30-40 годах прошлого столетия на заводе имени Молотова. Данное авто считалось одним из самых успешных за все послевоенные годы. Предельная мощность составляет 50 лошадиных сил. Способен развивать скорость до 80 километров в час.