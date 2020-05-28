Москва останется на самоизоляции до появления вакцины. События дня. ФАН-ТВ

Самоизоляция в Москве продлится до появления вакцины
Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, в Москве могут сохраниться вплоть до появления вакцины. Об этом сегодня заявил Сергей Собянин в эфире одному из телеканалов.
«Я боюсь, что режим самосохранения, ограничений санитарных, он будет длиться долго — до того, как вакцину не получим», — заявил Собянин.
Это не отменяет уже объявленных смягчений и послаблений, но говорит о том, что к привычной жизни столица вернется нескоро. Напомним, ранее центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» заявил, что готов приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции с 29 июня. Добавим, с первого июня в Москве открываются непродовольственные магазины и разрешаются прогулки на свежем воздухе. Последнее, правда, по строгому графику, в определенных местах и не более трех раз в неделю. Столичная администрация обещала опубликовать интерактивную карту и расписание на сайте мэрии уже завтра.
«Академик Черский» встал на якорь близ порта Мукран
«Академик Черский» встал на якорь в четырех милях от германского порта Мукран. Корабль-трубоукладчик прошел через логистический терминал проекта «Северный поток-2». В Мукран российское судно пришло три недели назад из Находки, чтобы пополнить запасы топлива, провизии и воды, а также взять на борт новых членов экипажа. Краново-монтажное трубоукладочное судно «Академик Черский» займется достройкой газопровода «Северный поток-2» в Балтийском море. Напомним, строительство магистрали силами европейских подрядчиков было остановлено из-за санкций США.
В Дагестане готовы три площадки под медицинские МФЦ
Железнодорожные войска Южного военного округа подготовили в Дагестане площадки для строительства медицинских МФЦ. Стройка начнется сразу в трех городах — это Каспийск, Дербент и Хасавюрт. К работе привлечены 70 военнослужащих и 56 единиц техники, общая площадь трех таких центров превышает 11,5 тысяч квадратных метров. Завершить строительство и оснастить центры оборудованием планируется к концу июня. Каждая клиника сможет принимать до 200 пациентов. В Дагестане сейчас находятся не только представители Минобороны, но и рабочая группа Министерства чрезвычайных ситуаций. Она прибыла в республику во главе с заместителем главы МЧС Павлом Барышевым для осмотра пункта временного размещения иностранных граждан. Его развернут на границе Дербентского и Магарамкентского районов для граждан Азербайджана, которые не могут уехать домой из-за временного закрытия государственной границы.