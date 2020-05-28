Москва останется на самоизоляции до появления вакцины. События дня. ФАН-ТВ

Самоизоляция в Москве продлится до появления вакцины

Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, в Москве могут сохраниться вплоть до появления вакцины. Об этом сегодня заявил Сергей Собянин в эфире одному из телеканалов.

«Я боюсь, что режим самосохранения, ограничений санитарных, он будет длиться долго — до того, как вакцину не получим», — заявил Собянин.

Это не отменяет уже объявленных смягчений и послаблений, но говорит о том, что к привычной жизни столица вернется нескоро. Напомним, ранее центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» заявил, что готов приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции с 29 июня. Добавим, с первого июня в Москве открываются непродовольственные магазины и разрешаются прогулки на свежем воздухе. Последнее, правда, по строгому графику, в определенных местах и не более трех раз в неделю. Столичная администрация обещала опубликовать интерактивную карту и расписание на сайте мэрии уже завтра.