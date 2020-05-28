Долговая нагрузка россиян побила исторический рекорд

Москва, 28 мая. Долговая нагрузка россиян достигла исторического максимума. К такому выводу пришли специалисты Банка России.

Согласно обзору финансовой стабильности, подготовленном регулятором, объем обязательных платежей по кредитам в процентах от располагаемых доходов россиян по состоянию на 1 апреля достиг 10,9% доходов. Это является максимальным значением в истории наблюдений, подчеркнули в ЦБ РФ.

Уточняется, что по необеспеченным потребительским кредитам показатель соответствует уровню 2014 года. У 23% взявших кредиты россиян выплаты по ним составляют более 80% от дохода.

Эксперты Банка России подчеркивают, что вызванный пандемией шок для экономики стал беспрецедентным, однако финансовый сектор находится в здоровом состоянии, и у регулятора есть возможность обеспечивать финансовую стабильность и поддержать совокупный спрос.

Проводимая мягкая денежно-кредитная политика поддерживает кредитование, а регулятивные послабления и снижение макропруденциальных надбавок позволят банкам постепенно покрыть убытки и обеспечить непрерывность своей деятельности, добавили аналитики ЦБ.

Отметим, что до начала эпидемии коронавируса в России более 80% работодателей собирались поднять зарплаты своим сотрудникам. 20% компаний пообещали пересмотреть зарплаты уже в январе, еще 16% — в течение первого полугодия.