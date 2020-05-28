Главные новости 28 мая

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 28 мая.

Королева отечественного шансона Любовь Успенская предстала перед поклонниками в дерзком образе в спальне. Успенскую с разведенными ногами раскритиковали за дерзкий образ.

Российский клоун и дрессировщик Юрий Куклачев прокомментировал скандал, который возник вокруг слов продюсера Иосифа Пригожина. Куклачев жестко ответил Иосифу Пригожину на слова о «бедных» артистах.

Владимир Соловьев резко ответил на выпад украинского журналиста в адрес пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Соловьев резко осадил украинского журналиста за выпады в адрес Пескова.

С 1 июня заработают новые меры поддержки россиян в период распространения коронавируса. Вступающие в силу в июне законы прибавят россиянам денег и сократят их расходы.

Журналист-международник, писатель Вадим Фефилов рассказывает, что же представляет собой «общественная» организация «Аш-Шабаб», у которой имеются собственные тюрьмы, суды и даже «контрразведка». «Аш-Шабаб»: как Сомали оказалось во власти террористической «молодежи».

Как отметил Вильфанд, заморозков не будет, однако температура не поднимется выше 12–15 градусов. Первый день лета в России будет холодным, предупредил Гидрометцентр.

Блогер Рустам Солнцев в своем Instagram-аккаунте опубликовал фотографию российской певицы Валерии. Солнцев опубликовал в Instagram фото обнаженной Валерии.

На борту самолета находились только три члена экипажа. Один из двигателей отказал у Superjet-100 во время посадки в Москве.

В ПФР назвали условия досрочного выходного на пенсию. Сделать это на 5 лет раньше срока могут особые категории граждан. В ПФР назвали условия выхода на пенсию на 5 лет раньше срока.

Еще 71 пациент с коронавирусом скончался в Москве за сутки, общее число умерших достигло 2254. В Москве за сутки скончался 71 пациент с коронавирусом.