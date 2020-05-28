Марков заявил, что США занимаются ликвидацией демократии и свободы печати

Москва, 28 мая. США перестали поддерживать свободу слова в мире. Об этом заявил гендиректор Института политических исследований, член Совета по внешней и оборонной политике Сергей Марков, комментируя новый законопроект о прессе.

Он заметил, что 10 лет назад в Соединенных Штатах произошла «поломка», и Вашингтон начал заниматься ликвидацией демократии и свободы печати. Эксперт привел в пример ситуацию на Украине. В беседе с «ПолитЭкспертом» Сергей Марков заявил, что соответствующий документ направлен на борьбу с Россией как с альтернативной позицией.

«Американцы перестали поддерживать свободу СМИ. Наоборот, они поддерживают подавление свободы СМИ. Это выражается в том числе внутри Америки, где произошел значительный рост политической цензуры», — объяснил Марков.

В США сенаторы Марко Рубио и Бен Кардин внесли на рассмотрение в Конгресс проект закона о свободе прессы в мире, согласно которому предлагается введение санкций в отношении тех, кто «нарушает права американских журналистов и СМИ». В документе упоминаются Китай, Иран, Турция, Сирия, Северная Корея и Россия, которая якобы применяет «драконовские законы» в отношении средств массовой информации.

Этот законопроект, как заметил член Совета по внешней и оборонной политике, направлен на то, чтобы подавить свободу слова в СМИ.