Рожин назвал фейковые снимки МиГ-29 в Ливии продолжением антироссийской политики США

Москва, 28 мая. Фейковые фотографии с российским самолетом МиГ-29 в ливийском аэропорту Эль-Джуфра являются продолжением антироссийской политики США, считает военный эксперт Борис Рожин.

По мнению эксперта, Вашингтон недоволен нейтральной позицией России по ливийскому вопросу и тем, что Москва взаимодействует со всеми сторонами конфликта. При этом США игнорируют отправку Турцией оружия, военной техники боевикам Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, подчеркнул Рожин.

«Вот эти обвинения накладываются в русло антироссийской политики США. Штаты игнорируют роль Турции, поэтому они ухватились за историю с этими МиГ-29, хотя нет стопроцентной уверенности, что эти самолеты из России, они могут быть и из другой страны. Либо вообще не быть», — сказал военный эксперт в интервью изданию «Слово и дело».

Он также напомнил об оружейном эмбарго ООН, которое должно соблюдаться «либо всеми, либо никем». Между тем европейские структуры не в состоянии обеспечить контроль давления на резолюцию ООН, соблюдение эмбарго, добавил эксперт.

«[США] не интересуются [подобными вопросами], потому что это им не выгодно. Когда результат может быть обратным, они как правило игнорируют и даже нападают на подобные структуры. США намеренно игнорируют те структуры, которые могли бы поставить под сомнение предоставленные снимки», — резюмировал Рожин.

Американское командование ВС США в Африке распространило сфальсифицированный пресс-релиз о якобы переброске российских истребителей из России в Ливию. В материале представлены кадры «российских самолетов», которые уже признаны фотомонтажом.