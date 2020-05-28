Сирия, 28 мая. Жены террористов ИГ1* устроили протесты в лагере «Аль-Хол» в Хасаке. В городе Тафас в Даръа был введен комендантский час. Два фермера пострадали в результате взрывов СВУ на поле в провинции Киркук в Ираке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: провели обыски в районе населенного пункта Карфа в Даръа; распорядились о введении комендантского часа в городе Тафас на западе Даръа.

«Исламское государство»1: подозревается в установке СВУ в сельскохозяйственном районе в провинции Дияла.

Курдские вооруженные бандгруппы: столкнулись с протестами жен террористов ИГ в лагере «Аль-Хол» в Хасаке.

ВС Ирака: совместно с «Хашд Шааби» провели рейды в провинции Киркук.

Провинция Даръа

После очередного нападения неизвестных правительственные войска приступили к рейдам в провинции. Информационный портал Syria Call сообщает, что военнослужащие Сирийской Арабской Армии (САА) провели обыски в окрестностях населенного пункта Карфа. В результате были арестованы несколько лиц, подозреваемых в организации нападений на солдат САА и бывших боевиков, урегулировавших свой правовой статус с властями. Напомним, несколько часов назад поступала информация об убийстве сирийского чиновника в районе населенного пункта Аль-Музайриб.

Между тем в городе Тафас в целях обеспечения безопасности жителей был введен комендантский час. Об этом сообщает Twitter-канал (Syrianzo). В течение какого срока продлится действие ограничений, пока неизвестно.

Напомним, территории Даръа и соседней провинции Эль-Кунейтра полностью перешли под контроль правительственных подразделений в июле 2018 года в ходе освободительной операции «Базальт», однако подпольная деятельность боевиков все еще препятствует восстановлению мирной жизни в регионе.

Провинция Ракка

Поступила информация о пожарах в сельскохозяйственных районах провинции. Как передает Twitter-канал (Mohamadothman1o), к возгоранию привела неисправность одного из комбайнов, задействованных в уборке урожая. В результате были уничтожены порядка 500 дунамов посевов. Инцидент произошел в деревне Аль-Васыта к северу от административного центра провинции.

Как известно, в последнее время в стране участились случаи пожаров. Как правило, распространение огня происходит в результате поджогов, в которых поочередно обвиняются протурецкие боевики, «Демократические силы Сирии»**** (SDF) или террористы «Исламского государства».

Провинция Хасака

В лагере «Аль-Хол» на юге Хасаки прошли демонстрации жен террористов «Исламского государства». По данным военного источника в сети Twitter (EndiZentarmi), протестовавшие женщины требовали освобождения заключенных джихадистов, а также скандировали лозунги в поддержку группировки.

Вслед за этим на территории «Аль-Хола» было обнаружено тело иракского беженца. Мужчина был найден мертвым у своей палатки. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), он скончался от удара по голове. В его убийстве подозреваются члены семей боевиков, которые не раз организовывали нападения на других поселенцев лагеря, а также и на охранников. Напомним, «Аль-Хол» контролируется «Демократическими силами Сирии» (SDF).

Ирак

Информационный портал Puk Media сообщает о взрывах в провинции Дияла. Сработали несколько СВУ, заложенных на поле неподалеку от города Аль-Микдадия северо-восточнее административного центра региона. В результате два местных фермера получили ранения и были доставлены в больницу. В причастности к минированию местности в этом районе подозреваются террористы «спящих ячеек» «Исламского государства».

Между тем в провинции Кирук прошли рейды объединенных сил ВС Ирака и ополченческих отрядов «Хашд Шааби». Союзники обследовали местность на юге и на западе региона, в результате чего был арестован ряд подозреваемых в сотрудничестве с ИГИЛ1 лиц. В ближайшее время задержанные будут подвергнуты допросу.

1 Организация запрещена на территории РФ.