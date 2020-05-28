В США рекомендовали Киеву не возобновлять подачу воды в Крым

Москва, 28 мая. Киев должен продолжать свою политику водной блокады Крыма. Об этом заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст.

По его словам, власти Украины вместе с Западом должны сохранять для России наиболее высокую цену Крыма, и «прекращение водоснабжения является важным компонентом в этом вопросе».

«Я, конечно, рекомендовал бы Украине сохранять свою политику в отношении водоснабжения Крыма», — отметил Хербст.

Дипломат поддерживает введение дополнительных санкций в отношении России. Он считает, что санкции США и Евросоюза оказывают значительное влияние на Москву. При этом, по его признанию, расширение ограничений в ближайшее время вряд ли возможно.

Ранее на Украине возникли предложения продавать в Крым днепровскую воду. В частности, об этом заявлял нынешний премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

До 2014 года 85% нужд полуострова в пресной воде обеспечивал идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией Украина перекрыла подачу воды в регион.

Напомним, подавляющее большинство жителей Крыма на референдуме в марте 2014 года высказались в пользу воссоединения с Россией. Такое решение крымчане приняли после государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года.