В МИД РФ не исключили, что США могут выйти из Договора по ядерным испытаниям

Москва, 28 мая. Россия не исключает, что США могут выйти из Договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявила спикер МИД России Мария Захарова.

При этом дипломат подчеркнула, что Москва не планирует отказываться от моратория на ядерные испытания до тех пор, пока он соблюдается другими участниками этого соглашения.

Вашингтон, по ее словам, может пойти по старой схеме — все начнется с вымышленных обвинений «в адрес других», пока готовится почва для «каких-либо вполне очевидных шагов администрации». Захарова напомнила, что такой алгоритм действий не раз прорабатывался администрацией США через утечки, «вброс соответствующих материалов, подготовку статей».

Напомним, 23 мая газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщила, что власти США обсуждают возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания. Собеседники издания утверждают, что этот вопрос обсуждался 22 мая на встрече американских чиновников из ведомств, занимающихся вопросами национальной безопасности. Договоренности тогда достичь не удалось.

16 мая заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Штаты могут готовить ядерный полигон в Неваде к испытаниям. По его словам, Москва не предпринимала никаких действий в нарушении своих обязательств по запрещению ядерных испытаний. Он также призвал Вашингтон отказаться от распространения дезинформации относительно ядерных испытаний.