Чепа оценил желание ПАСЕ проверить поправки в Конституцию РФ

Решение Совета Европы никак не повлияет на принятие поправок в Конституцию РФ. Об этом Федеральному агентству новостей заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

Так собеседник ФАН прокомментировал решение комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу проверить поправки в Конституцию России. Запрос о проведении правовой экспертизы поступит в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия). Основанием для проверки стала петиция российских ученых, правозащитников и общественных деятелей против внесения изменений в основной законы страны. Документ был размещен на платформе Change.ru, где его поддержали более 200 тысяч человек.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа полагает, что таким образом Совет Европы пытается «оказать давление на Россию и вмешивается во внутренние дела страны».

«Однако это никак не повлияет на принятие поправок в конституцию. Абсолютное большинство граждан поддерживает эти поправки. Кто-то пытается поднять волну против изменений, но это бесполезно», — рассказал Чепа в интервью ФАН.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов напомнил, что если какой-либо международный орган, в том числе ПАСЕ, примет решения, которые противоречат нашей конституции, то на территории РФ они не будут иметь никакого значения. Однако сенатор рассказал, что члены Венецианской комиссии уже приезжали в Россию, чтобы изучить изменения в основной закон страны. По его словам, «никаких проблем этот разговор не выявил».

«Они уехали, получив все нужные для них ответы. На этой стадии ПАСЕ действовал в соответствии со своим регламентом», — сказал собеседник ФАН.

Наиболее важный момент в деле — это «исходная точка», когда некие граждане начали сбор подписей для петиции и апелляции к международным органам, чтобы проверить то, что должен решать российский народ, говорит член Совфеда.

«Вот здесь не исключено, что это все сочинялось не без участия иностранных консультантов. Сейчас будет обнародован ежегодный доклад комиссии, в котором показана вся история с попытками влезть в наше внутреннее дело — подготовку к принятию поправок к основному закону страны. Мы внимательно следим за этим процессом», — заверил Климов.

Напомним, в январе российский президент предложил внести поправки в Конституцию РФ. Изменения могут вступить в силу только после одобрения их россиянами на голосовании. Изначально оно было запланировано на 22 апреля, но на фоне сложной эпидемиологической ситуации власти страны приняли решение перенести голосование. Новая дата пока не назначена.

Социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения сообщили, что большая часть жителей страны поддерживает внесение социальных поправок в конституцию.

Политолог Сергей Марков в беседе с ФАН подчеркнул, что внесение в Конституцию РФ запрета на двойное гражданство для чиновников лишит политические элиты США и Великобритании возможности влиять на внутреннюю политику в России.