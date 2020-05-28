В погоне за призраком «Вагнера»: как видео колонны ЛНА выдали за присутствие ЧВК в Ливии

В среду, 27 мая 2020 года, в сети Интернет появилось видео военной колонны в Бени-Валид, Ливия, которую поспешили выдать за отступающих бойцов ЧВК «Вагнер». В привычной манере за громкими заявлениями не стоит никаких подтверждений.

Воины-призраки

За тенью бойцов ЧВК «Вагнер» уже давно гоняются в Ливии. Однако до сих пор нет никаких прямых доказательств того, что они там находятся. Это отмечается как в России, так и за рубежом.

На этот раз с очередными «фактами» о ЧВК «Вагнер» в Ливии подоспел YouTube-канал «Анадолу», чью публикацию подхватили некоторые издания. В подписи к видеоматериалу сообщается, что «свыше 90 процентов» добровольцев частной военной компании отступили на юг к Бени-Валид, а также что военный конвой растянулся на семь километров.

Само видео длится чуть более минуты и своим качеством не позволяет утверждать что-либо наверняка. Кроме того, в видеоматериале отчетливо присутствуют монтажные склейки.

Что показано на видео

Упомянутый видеоматериал демонстрирует вереницу машин, тянущихся друг за другом по городской дороге.

Первый показанный автомобиль — 3,5-тонный грузовик белого цвета, скорее всего, китайского производства. В открытом кузове машины перевозятся люди в военной форме, чья внешность практически не оставляет сомнений в их арабском происхождении. Скорее всего, это солдаты армии ЛНА, которые, как понятно из видео, приветствуют местных жителей, махая тем руками. Странное поведение для секретных бойцов ЧВК.

Второй автомобиль вышеупомянутой колонны также представляет собой небольшой грузовик, груженный имуществом и перевозящий пару-тройку человек в кузове. Пассажиры, одетые в военную форму, приветствуют жителей города, не отличаясь ничем особенным от людей в первом грузовике.

Больше интереса вызывает пикап — следующий автомобиль, окрашенный в пустынный камуфляж, с логотипом 106-й бригады ЛНА на борту. Пассажиры в кабине и в кузове экипированы в современную военную форму: куртки, тактические шлемы, разгрузки.

Отличительный знак 106-й бригады и внешний вид солдат позволяют с некоторой долей вероятности идентифицировать принадлежность. На опубликованных в социальной сети Twitter (пользователь @LNA2019M) фотоизображениях видны подобные пикапы и бойцы в похожей экипировке.

Следующим по порядку, после монтажной склейки, идет боевая машина «Тигр» из Казахстана.

Каким образом технику из другого государства можно приписать к ЧВК «Вагнер», остается непонятным.

За «Тигром» в видео показан еще один бронемобиль той же модели и тоже казахстанского происхождения. По-прежнему звучит вопрос, зачем ЧВК «Вагнер» казахстанский «Тигр».

Белый «Урал», следующий за «Тигром», выдает в нем принадлежность к ООН. Белый цвет является официальным окрасом техники этой организации, а также известно, что ООН использует грузовики марки «Урал», а также другую технику советского и российского производства. Вызывает сомнение, что этот автомобиль вообще следует в составе колонны, а не просто вклинился в нее где-нибудь на городских перекрестках.

Идущая за «Уралом» в цепи городской пробки белая «Тойота» перевозит двух солдат, лица которых закрыты масками и противопыльными очками. За экипировкой трудно разобрать национальную принадлежность пассажиров пикапа, однако, судя по внешнему виду, ими снова могут быть солдаты 106-й бригады ЛНА.

За белой «Тойотой» и вовсе следует Temsah-2 — египетский бронетранспортер. Вряд ли кто-то из предполагаемых военспецов из России на практике знаком с данной моделью, тем более способен полноценно эксплуатировать технику данного образца.

Затем следует грузовик «Урал» зеленого цвета. Очевидно, что подобных машин достаточно разбросано по миру еще с советских времен. Вообще, техники советского производства в Африке много, и ничего удивительного в этом нет.

На пассажирском сидении в кабине находится человек, не стесняющийся показать лицо, которое разглядеть на видео, однако, практически невозможно. Если этот мужчина что-то и скрывает, то явно не личность, иначе не позволял бы себе ехать днем через центр населенного пункта без, например, балаклавы.

Замыкает колонну еще один бронеавтомобиль «Тигр». Машина едет с включенными проблесковыми маячками, как это обычно делают первая и последняя машины колонны. Отсюда можно сделать вывод, что бронеавтомобиль является последним в череде машин или одним из последних, если предположить, что порядок колонны мог смешаться с другими транспортными средствами в городской толчее.

Другие колонны ЛНА

Если потратить немного времени и найти в сети Интернет другие съемки колонн ЛНА, то, скорее всего, там можно будет найти все те же типы военной техники. Например, на видео четырехлетней давности видно, что армия Хафтара использует пикапы «Тойота», бронеавтомобили «Тигр» и другие модели транспортных средств.

Кроме того, на видео имеются вертолеты советского/российского производства. Впрочем, никому в 2016 году не пришло в голову назвать данные подразделения ЛНА бойцами ЧВК «Вагнер» или какими-нибудь военными частями из России или других стран СНГ.

Автомобильная пробка или многокилометровая колонна

Итак, в результате вместо многокилометровой колонны видео демонстрирует десяток машин, проезжающих в дневное время суток, вероятно, в составе колонны через центр города Бени-Валид. Причем некоторые из солдат, едущие на машинах, не скрывают своих лиц, а остальные экипированы в соответствии с условиями пустынной дороги — маски, закрывающие органы дыхания, и противопыльные очки. Как говорится, ничего нового. Обычная колонна, обычная транспортировка войск. Предположительно, 106-й бригады ЛНА.

Почему бы не сказать, что колонна состояла из граждан какого-нибудь западного государства, чье присутствие уже отмечалось в регионе экспертами ООН. Например, Ричард Гренелл, посол США в Германии и исполняющий обязанности директора Национальной разведки США, объявил в телеэфире, что Госдепартамент США собирался нанять фирму Academi (ЧВК, сформированную на базе бывшей Blackwater) для охраны американского посольства в Ливии. Ряд источников в Вашингтоне подтвердил его слова, однако официальный представитель Госдепа Виктория Нуланд категорически все отрицала.

Информация об участии сотрудников бывшего Blackwater в боевых действиях в Ливии позволяет объяснить многочисленные свидетельства о появлении на стороне ЛНА иностранцев, которые якобы запросто уничтожают целые отряды боевиков ПНС фантастически метким огнем.

С другой стороны, если представить, что секретное подразделение осуществляло бы переброску сил, стараясь как можно лучше сохранить свое перемещение в тайне, то это делалось бы иначе: под покровом темноты, обходя крупные населенные пункты, избегая возможности попасть в автомобильную пробку, минуя объективы любопытствующих зевак, а поведение не было бы таким, будто они встретили соотечественников.

Выводы о ЧВК «Вагнер» кажутся не только натянутыми, но и несостоятельными.