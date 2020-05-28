Онищенко объяснил связь между коронавирусом и военными лабораториями США у границ России

Военные лаборатории США, которые расположены на территории Украины, Грузии, а также Казахстана, представляют для России реальную угрозу, что вызывает особую тревогу на фоне продолжающейся пандемии, вызванной коронавирусом. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Ранее украинские СМИ сообщили, что США за последние годы построили на Украине восемь военных лабораторий, в которых ведется работа с особо опасными инфекциями. Эти лаборатории расположены у российских границ, что вызывает серьезное беспокойство экспертов, особенно на фоне пандемии COVID-19.

Не меньшую опасность представляет лаборатория имени Ричарда Лугара в Тбилиси, которая также построена на средства Пентагона, и в которой работают американские военные. Непрозрачность работы этой лаборатории уже вызвала международный скандал.

Посольство США в Грузии назвало «дезинформацией и ложью» заявления российских властей относительно деятельности этой лаборатории. Демарш американских дипломатов стал ответом на ноту МИД России с просьбой дать пояснения относительно возможности посетить лабораторию имени Лугара российскими специалистами. При этом официальный Тбилиси на ноту российского МИД просто не отреагировал.

В МИД России подчеркнули, что Москва ждет реакции грузинской стороны.

«Грузинская сторона до сих пор предметно не отреагировала на нашу ноту от июня 2019 года с просьбой дать необходимые пояснения по модальностям возможного визита. Ждем официальной реакции Тбилиси», — говорится в сообщении российского МИД.

Заслуженный врач РФ, академик РАН, первый зампред комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что опасные игры США с биологическим оружием у российских границ ведутся неспроста. Особенную тревогу вызывает деятельность американских военных сегодня — во время пандемии, вызванной коронавирусом, когда США пытаются предъявить другим странам претензии в «распространении» COVID-19. И это при том, что Вашингтон давно уже использует постсоветское пространно как полигон для испытаний новых боевых рецептур, напоминает Онищенко.

«Грузия на самом деле только пыжится, никакого отношения к лаборатории имени Лугара она не имеет, — отмечает парламентарий, который давно занимается этой проблемой. — Там правит бал Министерство обороны США, и американцы ведут себя по отношению к Грузии как европейцы по отношению к каким-нибудь папуасам в Новой Гвинее в середине XVIII века. В грузинской лаборатории работают только военные специалисты Соединенных Штатов Америки. Так что я считаю, что в этой ситуации наши власти еще кокетничают с Тбилиси. В разговоре с ними нужны гораздо более жесткие формулировки».

При этом Онищенко считает хорошим знаком, что вопрос об опасных объектах у российских границ поставлен на самом высоком уровне.

«Наш МИД идет в верном направлении, — подчеркнул парламентарий. — Думаю, такие же претензии нужно выставить и Украине, где прямо сейчас США строят аналогичный объект на базе ветеринарной лаборатории. Такие же претензии надо предъявить и Казахстану, а, возможно, еще более жесткие. Напомню, ни Грузия, ни Украина не являются членами ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), а Казахстан — является. То есть, Казахстан является членом военного союза с нами».

Парадокс в том, что самым неотрегулированным механизмом является механизм выполнения конвенции о биологическом оружии, которую Казахстан фактически не соблюдает, отметил депутат Госдумы.

«Казахстан, будучи членом ОДКБ, допустил присутствие на своей территории военных США, что, на мой взгляд, просто нелогично. Кроме того, в Алма-Ате действует военная лаборатория США, которая находится всего в 200 километрах от границы — нашей бывшей советской границы, а теперь границы Казахстана с Китаем. Думаю, нам вместе с КНР нужно ставить этот вопрос, в том числе на международном уровне, и чем раньше — тем лучше. Пока не стало слишком поздно. Надеюсь, необходимые шаги с нашей стороны вскоре последуют», — резюмировал Геннадий Онищенко.

Ранее Китай и США обменялись взаимными обвинениями в распространении коронавируса, приведшего к пандемии, которая охватила весь мир. Число выявленных зараженных уже превысило 5,7 миллионов человек, скончались почти 356 тысяч заболевших.