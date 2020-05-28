Астроном Вибе объяснил природу зеленой вспышки в небе над Ставропольем

На севере Армении упал крупный метеорит, а в небе над Ставропольем заметили необычную зеленую вспышку. Связаны ли эти явления между собой, пока неизвестно. Астроном Дмитрий Вибе рассказал, почему прогнозировать и исследовать падение болидов на Землю крайне сложно. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

О падении метеорита в Армении сообщил глава отдела метеорологических прогнозов Армгидрометцентра Гагик Суренян. Инцидент произошел вечером 27 мая.

По словам Суреняна, небесное тело было видно участке дороги Раздан — Анкаван. На своей странице в Facebook он опубликовал кадры, где запечатлена яркая вспышка.

«Вчерашнее крупное падение метеорита», — говорится к подписи в видео.

Вечером того же дня необычное явление наблюдали и в небе над Ставропольем. Яркая вспышка и зеленый росчерк — именно так описывает произошедшее очевидец, сообщают СМИ. Пользователи Сети гадают: метеорит это или нет.

Российский астроном, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе отметил, что падение метеоритов — явление не самое редкое. Просто заметить их можно далеко не всегда.

«Такие события происходят довольно часто. Проблема в том, что для наблюдений доступна небольшая часть неба на Земле. Возможность увидеть подобные явления или зафиксировать с помощью камер выпадает только в тех случаях, если это событие происходит над довольно ограниченными участками земной поверхности, где есть жилье, есть камеры и люди. Существуют способы контролировать такие события при помощи космических аппаратов. Они показывают, что на самом деле это явление вполне обыденное, просто далеко не всегда мы имеем возможность его наблюдать», — сказал Дмитрий Вибе в комментарии ФАН.

Если вспышка, которую видели над Ставропольем, — метеорит, можно объяснить ее зеленый цвет. Дмитрий Вибе рассказал, с чем связана природа необычного явления.

«Зеленый цвет в таких случаях — штука совершенно обычная. Это свечение атомов земной атмосферы, которое довольно часто сопровождает подобные явления. Своим цветом оно родственно полярному сиянию», — сказал астроном.

Подтверждений, что замеченный в небе над Арменией метеорит упал на Землю, пока нет. Небесное тело могло сгореть в слоях атмосферы при падении.

«Это зависит от многих факторов: размера метеоритного тела до входа в атмосферу, скорости входа в атмосферу, угла входа, химического состава метеорита. Поэтому более детальной информации сказать нельзя, долетел он или нет. Такого типа явления — это пограничные случаи, когда [метеоритное тело] могло долететь, а могло и не долететь», — объяснил профессор РАН.

У современных ученых есть «теоретическая возможность» прогнозировать падение метеоритов на Землю, добавил Вибе. Правда, сделать это можно не во всех случаях.