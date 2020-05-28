Астроном Вибе объяснил природу зеленой вспышки в небе над Ставропольем

На севере Армении упал крупный метеорит, а в небе над Ставропольем заметили необычную зеленую вспышку. Связаны ли эти явления между собой, пока неизвестно. Астроном Дмитрий Вибе рассказал, почему прогнозировать и исследовать падение болидов на Землю крайне сложно. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.
О падении метеорита в Армении сообщил глава отдела метеорологических прогнозов Армгидрометцентра Гагик Суренян. Инцидент произошел вечером 27 мая.
По словам Суреняна, небесное тело было видно участке дороги Раздан — Анкаван. На своей странице в Facebook он опубликовал кадры, где запечатлена яркая вспышка.
«Вчерашнее крупное падение метеорита», — говорится к подписи в видео.
Вечером того же дня необычное явление наблюдали и в небе над Ставропольем. Яркая вспышка и зеленый росчерк — именно так описывает произошедшее очевидец, сообщают СМИ. Пользователи Сети гадают: метеорит это или нет.
Российский астроном, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе отметил, что падение метеоритов — явление не самое редкое. Просто заметить их можно далеко не всегда.
«Такие события происходят довольно часто. Проблема в том, что для наблюдений доступна небольшая часть неба на Земле. Возможность увидеть подобные явления или зафиксировать с помощью камер выпадает только в тех случаях, если это событие происходит над довольно ограниченными участками земной поверхности, где есть жилье, есть камеры и люди. Существуют способы контролировать такие события при помощи космических аппаратов. Они показывают, что на самом деле это явление вполне обыденное, просто далеко не всегда мы имеем возможность его наблюдать», — сказал Дмитрий Вибе в комментарии ФАН.
Если вспышка, которую видели над Ставропольем, — метеорит, можно объяснить ее зеленый цвет. Дмитрий Вибе рассказал, с чем связана природа необычного явления.
«Зеленый цвет в таких случаях — штука совершенно обычная. Это свечение атомов земной атмосферы, которое довольно часто сопровождает подобные явления. Своим цветом оно родственно полярному сиянию», — сказал астроном.
Подтверждений, что замеченный в небе над Арменией метеорит упал на Землю, пока нет. Небесное тело могло сгореть в слоях атмосферы при падении.
«Это зависит от многих факторов: размера метеоритного тела до входа в атмосферу, скорости входа в атмосферу, угла входа, химического состава метеорита. Поэтому более детальной информации сказать нельзя, долетел он или нет. Такого типа явления — это пограничные случаи, когда [метеоритное тело] могло долететь, а могло и не долететь», — объяснил профессор РАН.
У современных ученых есть «теоретическая возможность» прогнозировать падение метеоритов на Землю, добавил Вибе. Правда, сделать это можно не во всех случаях.
«Уже несколько раз подобные события очень конкретно предсказывались. Были случаи, когда удавалось засечь подлетающее к Земле небольшое космическое тело и предсказать, что столкновение произойдет и, примерно, — где оно произойдет. Но говорить, что мы все подобные события в состоянии отслеживать — дело очень отдаленного будущего. Сейчас такая возможность существует, но это — исключительно дело везения», — подытожил Дмитрий Вибе.