Секретарь ЦК «Коммунистов России» о КПРФ: Они там и Маркса не читали

Санкт-Петербург, 28 мая. КПРФ насаждает миф о том, что «Коммунисты России» — это партия-спойлер, которая нужна только для того, чтобы отбирать у них голоса, считает секретарь ЦК партии «Коммунисты России» Дмитрий Перевязкин.

«КПРФ уже давно далека от идеалов коммунизма. Они там и Маркса не читали», — подчеркнул он в ходе дискуссии в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Аналогичное мнение выразил и другой участник беседы, заместитель председателя ЦК «Коммунисты России» Ярослав Сидоров. По его словам, многие существующие в России коммунистические партии не объединяются из-за личностных характеристик и амбиций вождей разных коммунистической партий.