Леонков рассказал, как Россия ответит на размещение ядерных установок США в космосе

Российская Федерация может дать серьезный отпор попыткам американцев милитаризировать космос с помощью еще советских технологий. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Так собеседник ФАН прокомментировал интервью, которое глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин дал каналу «Соловьев Live» на YouTube. В нем он назвал «чудовищной» идею руководителя корпорации SpaceX Илона Маска нанести ядерный удар по Марсу. При этом Рогозин убежден, что настоящей целью этой сомнительной операции является вывод атомного оружия в космическое пространство.

«Понятное дело, что для того, чтобы объект с ядерным снаряжением долетел до Марса, его нужно сперва вывести на орбиту, — объяснил Леонков. — И скорее всего этот объект там так и останется, поскольку вся научная экспедиция может оказаться прикрытием для того, чтобы США разместили свое атомное оружие в космосе».

Эксперт согласился с Рогозиным в том, что Россия может дать адекватный ответ на милитаризацию космоса американцами. Он напомнил, что еще в СССР был разработан стратегический ракетный комплекс р-36 с орбитальной ракетой 8к69.

«Это третья ступень баллистической ракеты с ядерной боеголовкой, — сказал собеседник ФАН. — Ну и понятное дело, что атаку с орбиты ни одна система противоракетной обороны предотвратить не может».

По словам коммерческого директора журнала «Арсенал Отечества», Р-36 ОРБ — уже апробированное нами оружие, показавшее свою перспективность.

«Несколько его образцов находились в космосе аж до 1993 года! — заявил военный эксперт. — После этого они благополучно были сняты с орбиты, и никто не пострадал. Вывести его туда вновь не составит никакого труда».

Леонков удивлен, что Маску вообще понадобилось бомбить Марс, да еще и обязательно атомным оружием.

«Ну, во-первых, уже только для того, чтобы устроить подобное, нужно хотя бы суметь добраться до красной планеты, — напомнил эксперт. — А пока они еще даже до Луны долететь не могут: Трамп только сейчас поставил задачу NASA к 2024 году снарядить туда экспедицию с астронавтами. Как они это сделают, мы еще посмотрим».

По словам собеседника ФАН, Россия придерживается генеральной линии, согласно которой космос должен оставаться демилитаризированной зоной. Но Вашингтон пока не хочет прислушиваться к мирным речам Москвы.