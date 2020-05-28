Малькевич считает, что Боня способна привлечь молодежь в политику

Москва, 28 мая. Российская телеведущая Виктория Боня, известная скандальными высказываниями, сможет привлечь молодежь в политику, если ей поступит соответствующее предложение. Об этом в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Ранее Боня отметилась неоднозначными заявлениями в поддержку теорий заговора о коронавирусе. В частности, она разделила точку зрения о связи пандемии с чипированием людей.

«Бороться за молодежный электорат надо. Боня привлечет молодежь в партию. У нас сейчас любой человек может нести любую окололесицу. Боня в инстаграмме, депутаты со своих площадок», — пояснил Малькевич.

Ранее в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» политолог Дарья Митина оценила текущее положение дел в КПРФ. По ее мнению, коммунистическая партия превратилась в консервативную и даже конспирологическую политическую силу. Такая ситуация сложилась в связи с коррупционным характером партии, передает Федеральное агентство новостей.