Россия обеспечила себе преимущество в борьбе с США за азиатский рынок

США строят долгосрочные планы на Азию. Так, американские энергетические регуляторы в мае одобрили строительство компанией Alaska Gasline Development Corp инфраструктуры, необходимой для последующего экспорта сжиженного природного газа (СПГ). Как передает издание Offshore Energy, проект, получивший название Alaska LNG, предполагает появление на острове Кенай объектов, способных ежегодно производить до 20 млн тонн сжиженного газа. Таким образом, Вашингтон готовит плацдарм для проникновения американских углеводородов в Азию.

Однако с наскока захватить азиатский рынок Соединенным Штатам не удастся, им придется вступить в битву сразу с двумя «колоссами». Мало того, что в регион поступает российский СПГ, добываемый на Крайнем севере, так еще есть «Сила Сибири», по которой газ поступает в Китай. Не стоит сбрасывать со счетов и «Сахалин-1», который также имеет свою долю.

Доцент кафедры международной коммерции РАНХиГС Тамара Сафонова в интервью Baltnews отметила, что в будущем ожидает снижения добычи и поставок СПГ. Подобная позиция обусловлена тем, что в период пандемии коронавируса произошло снижение потребности в таком виде энергоресурсов из-за переполненных хранилищ и повышения ставок фрахта.

Россия же имеет хороший «запас прочности», который обеспечивает ей трубопроводное голубое топливо. Благодаря ему у РФ есть отличные шансы одержать верх в конкурентной борьбе против альтернативных поставок СПГ.

«Проекты «Новатэка» на Ямале, объекты «Сахалин Энерджи» на Дальнем Востоке, завод Криогаз-Высоцк СПГ в Ленинградской области, освоение Северного морского пути в Арктике — все они дают России преимущества в части диверсификации поставок…» — подчеркнула Сафонова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил решимость Москвы достроить газопровод «Северный поток – 2». Так, представитель Кремля прокомментировал сообщения о возможности США ввести новые санкции против участников проекта.

