Музаев: ЕГЭ уже давно не эксперимент, это наше настоящее

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказал, почему в 2020 году в России не стали отменять единый государственный экзамен. Он также объяснил, как будут проводить ЕГЭ-2020 и согласны ли представители сферы образования с высокой оценкой, которую дало госэкзамену руководство страны.

ЕГЭ подтверждает статус олимпиад

— Анзор Ахмедович, президент Владимир Путин на совещании 21 мая назвал ЕГЭ эффективным механизмом объективной оценки знаний. Означает ли это, что в ближайшие годы в сфере образования не будут поднимать вопрос об изменении формата экзаменов?

— Еще до выступления президента России прошло совещание, которое инициировало Министерство науки и высшего образования РФ. Глава Российского союза ректоров Виктор Садовничий на этой встрече заявил то, что можно считать дополнением к высокой оценке, которую дал глава государства.

Процитирую его слова: «Несмотря на то, что я — не большой сторонник ЕГЭ, сегодняшняя ситуация показала, что без ЕГЭ мы не сможем проводить качественный, объективный прием и набор в высшие учебные заведения».

Есть простой пример с оценкой знаний по итогам олимпиад. Мы ежегодно заседаем при Совете ректоров, и могу сказать, что постоянно по итогам этой работы часть олимпиад из перечня, дающих льготы при поступлении, уходит.

— По какой причине?

— Мы сравниваем статистические данные и смотрим результаты победителей олимпиад по тем же предметам ЕГЭ. И «вычищаем» те олимпиады, чьи призеры потом не набирают и установленный минимум по тем же предметам на ЕГЭ. На олимпиаде нет ни камер, ни контроля, ни наблюдателей — как определяется победитель? Он настоящий или нет? Как и медалисты…

Помните, в прошлом году появился указ по медалистам: чтобы получить золотую медаль, надо по двум предметам (по каждому из них. — Прим. ФАН) получить как минимум 70 баллов. Такая же ситуация с олимпиадами. Если ты гений физики, ниже 70 баллов ты не можешь физику сдать — это подтверждение твоих знаний.

— Получается в контрольных измерительных материалах есть сложные задачи?

— Да, в ЕГЭ есть задания повышенной сложности, по сути материалы олимпиадного уровня, а остальные — обычные, которые должен уметь выполнять любой, освоивший школьную программу. Так вот, не может быть такого, что гений-победитель олимпиад решает все задания уровня олимпиады, но не справляется с материалами обычной школьной программы. В этом вопросе у нас полный консенсус с Советом олимпиад, и мы решили результат по олимпиадам подтверждать результатами ЕГЭ.

Если не проводить ЕГЭ в этом году, как предлагалось некоторыми, то мы должны понимать, что не сможем обеспечить отбор в вузы действительно наиболее подготовленных выпускников, в том числе не сможем объективно определить уровень медалистов и призеров олимпиад.

Вступительные без ЕГЭ: благо или пережиток?

— Были и такие заявления: надо отказаться от ЕГЭ (провести экзамены по старой форме), и пусть вузы организуют экзаменационные кампании сами: у них, мол, все работает в историческом формате. Как вы относитесь к подобным вещам?

— Заявить — одно, организовать процедуру — совершенно другое. Сейчас в базе зарегистрировано почти 800 000 человек, которые в этом году планируют сдавать ЕГЭ. Понятно, что есть люди, которые только для аттестата выбрали русский язык и математику, но 750 000 человек заявились на три экзамена и более. Очевидно, что они собираются в вузы.

Нас укоряют в том, что раньше без ЕГЭ было лучше. Хорошо, возьмем приемную кампанию тех лет. Это приемный комитет, который должен по каждому предмету собрать комиссию. Мы проводим ЕГЭ для 800 тысяч человек ежегодно и не хотим ограничить право поступающих подавать документы в пять вузов, а внутри вуза — еще по трем направлениям.

Мы можем вернуться к старой схеме, и тогда люди будут лишены права выбирать, у них снова будет одна попытка поступления в один вуз. Как думаете, сейчас родители и дети, которые прожили последнее время в режиме самоизоляции, надеялись, готовились два года к экзаменам, — как они воспримут эту «благую весть»?

Нам говорят: давайте оставим это право. Тогда, как думаете, сколько будет продолжаться приемная кампания, если абитуриенты будут сдавать экзамены во все вузы по очереди? Это тысячи приемных комиссий вузов, тысячи экзаменационных часов. Мы даже в течение учебного года не смогли бы провести зачисление в вузы.

Популизм в режиме онлайн

— Почему бы не перевести ЕГЭ в режим онлайн?

— Давайте поговорим о технологиях. В частности, о прокторинге (система, позволяющая следить за тестированием или экзаменом в онлайн-режиме. — Прим. ФАН). Что сейчас на входе на экзамен? Паспорт показал. Это машина сравнивает? Нет — специальный эксперт. Смотрит на фото паспорта и пропускает на экзамен.

Если проводить в режиме онлайн, то объективность оказывается под вопросом. Маленькая фотокарточка на экране и похожий студент — это может лишить права на заслуженное бюджетное место того выпускника, который действительно учился.

ЕГЭ в той форме, в которой он существует сейчас, создал равные возможности. Понятно, что такие темы, как ЕГЭ онлайн, сразу попадают в топы, но никто подводных камней не видит, не обсуждает.

— Получается, что те, кто сейчас критикуют ЕГЭ и предлагают другие формы, занимаются популизмом?

— Я по-другому это назвать не могу. Я многих коллег знаю, не хочу их обижать — но такой период сейчас, когда уважаемые люди из сферы образования вместо того, чтобы успокоить людей, начинают вносить элемент беспокойства…

Горячие линии для выпускников и родителей

— Раньше проводились горячие линии, где свои вопросы по проведению ЕГЭ могли задать выпускники и учителя. В этот раз они планируются?

— Да, сейчас мы рассматриваем даты. У нас дважды в неделю проходят совещания по подготовке к ЕГЭ. Горячие линии и так работают, но ближе к экзаменационной кампании, во второй половине июня, проведем сессию «вопрос-ответ» в прямом эфире.

Сейчас все население научилось работать в Zoom, Skype, телемосте, так что, думаю, вопросов от людей еще больше будет. Мы проведем такое мероприятие для участников экзаменов, родителей учеников, для руководителей пунктов проведения ЕГЭ, отдельная конференция будет со всеми организаторами. Устроим серию массовых разъяснительных мероприятий. График опубликуем на наших ресурсах, заранее предупредим всех.

— В каком формате проведете встречу для родителей?

— Скорее всего, во «ВКонтакте». Большинство школьников у нас там обитают, так что смогут посмотреть с родителями вместе.

Аттестаты выдадут всем

— Важное изменение в этом году: аттестаты выдадут на основании итоговых годовых оценок, а не ЕГЭ. Значит ли это, что те, кто ЕГЭ не сдадут, не смогут поступить в вузы? Или просто потом досдадут ЕГЭ, когда решат получить высшее образование?

— В этом году у нас 692 тысячи выпускников текущего года, из которых порядка 48 тысяч выпускников изначально выбрали для сдачи ЕГЭ только русский язык и базовую математику для получения аттестата. Они могут и не сдавать единый госэкзамен, потому что если выпускник в этом году хочет получить среднее профобразование на базе 11 класса, то он имеет право сделать это только с аттестатом. Все остальные, которые планировали поступать в вузы, будут сдавать ЕГЭ.

Количество лиц, заявившихся на ЕГЭ-2020, составляет 783 267 человек, из них 74 808 выпускников прошлых лет. Но точную картину мы увидим после процедуры проведения ЕГЭ.

Сейчас мы не ограничиваем ребят в регистрации на экзамены. Базовая математика проводиться не будет, а вот на русский язык придут многие, ведь результаты ЕГЭ действительны четыре года. Человек ничем не рискует: он может сходить, получить хороший результат, и если через год-два надумает поступать в вуз, то одним экзаменом у него будет меньше.

— А те, кто точно собрался в вузы?

— Кто собирается поступать в высшие учебные заведения, знают перечень экзаменов для поступления — он был опубликован до 1 октября. У нас нет ни одной специальности, где бы не учитывался при приеме русский язык, потому подавляющее большинство заявившихся на ЕГЭ из 800 000 — 750 000 как минимум — будут сдавать русский язык. Все остальные предметы — по убывающей: профильная математика, обществознание… Поэтому пришлось русский язык развести на два потока: экзамен будет проводиться два дня.

По поводу правил приема в вузы: были дискуссии насчет того, чтобы оставить по два предмета — в надежде провести быстрее экзаменационную кампанию. Но оказалось, конструкция ничего не меняет. Мы сомневаемся в том, что ребенок, который выбрал четыре экзамена, не пойдет все их сдавать. Мало кто из абитуриентов ограничивал бы себя в возможностях, которые ему открывает дополнительный экзамен. Потому решили не менять никакие правила, кроме дат.

Но подчеркну: это не желание Минпросвещения или Минобразования, это связано с эпидемиологической ситуацией.

— Раньше минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата об окончании школы составляли 24 балла по русскому языку. Кроме того надо было сдать базовый ЕГЭ по математике, набрав не менее трех баллов из пяти возможных. Математику уже отменили. А вот для поступления в вуз нужно было уже 36 баллов по русскому языку, а по математике — не меньше 27. В этом году что-то изменилось?

— Те пороги для вузов, которые были приняты ранее, пока сохраняются, но могут быть снижены. Однако мы думаем, что выпускники этого года, наоборот, хорошо сдадут ЕГЭ. Мой оптимизм не все коллеги разделяют (смеется). Надеюсь, что я окажусь прав.

Конечно, мы можем внести корректировку, и вице-премьер Татьяна Голикова нас просила иметь это в виду. Так что ждем первого экзамена и смотрим на результат. Будем сравнивать с прежними годами. Если не будет серьезных аномалий, то смысла менять распоряжение нет.

И еще один момент. В этом году Минобразования объявило, что будет на 30 тысяч бюджетных мест больше. Мы ожидаем, что из-за этого средний балл поступивших на бюджетные места снизится.

Пандемия привела к новым рекомендациям для ЕГЭ

— Рособрнадзор ежегодно перед стартом ЕГЭ рассылает в регионы методички или рекомендации. В этом году методической работы больше или меньше?

— Работы прибавилось. Часть писем с разъяснениями уже ушла в регионы на прошлой неделе, часть — в доработке. В этом году ситуация из-за пандемии постоянно меняется. Что дают методические рекомендации: они снимают те вопросы, которые вы в том числе задаете в ходе нашего интервью. У регионов есть много вопросов, и они ждут разъяснений, на что же опереться. Когда вопросы по той или иной проблематике зашкаливают, мы обобщаем опыт и отправляем ответ в виде рекомендаций.

В этом году ситуация нетривиальная для всех, нетипичная. Соответственно, рекомендаций таких будет больше. Они касаются всего, в том числе санитарных требований, рассадки детей. Практически каждый шаг экзамена расписан. Но мы не прописываем для всех единое правило, ведь все школы разные, в разных географических и климатических условиях, с разным количеством детей.

Дать единое для всех правило — значит кому-то удружить, а кого-то подставить. Мы даем унифицированную рекомендацию, а школа и муниципалитет выбирают ту модель, которая им подходит. Эти рекомендации — не умозаключения сотрудников, которые сидят в кабинетах Рособрнадзора или Минпросвещения. Мы изначально собираем вопросы с мест, а потом формируем пожелания, которые учли в обращениях из всех 85 субъектов.

— Поясните, что это за история с пробным экзаменом? Информация об этом наделала столько шума, выпускники, а также их родители все на нервах. Что это значит, перед настоящим ЕГЭ еще и пробно сдать экзамен?

— Вы правы, информация про пробный экзамен нервирует бедных выпускников и их родителей. Но информация была неверно трактована. Это экзамен не для выпускников, а для нас — организаторов процесса.

Это все необходимость — в течение весны и в июне мы не хотим проводить апробации (у нас ежегодно около шести всероссийских апробаций). Мы апробируем технику, проводим обучение персонала, рассказываем нюансы проведения ЕГЭ, проверяем программное обеспечение.

Да, мы можем сейчас начать это делать и подвергнуть учителей дополнительному риску. Но мы хотим июнь переждать, чтобы все окончательно успокоилось. И в преддверии экзаменов все еще раз проверить на пробном экзамене без детей.

— То есть пробный экзамен пройдет без выпускников?

— Это экзамен для взрослых. Для организаторов, медицинских работников, силовых структур, которые обеспечивают безопасность проведения экзаменов. Это проверка работы техники, ее готовность. Экзамен на отработку нестандартных ситуаций.

Например, раньше медработники в кабинете сидели, а теперь им предстоит стоять на входе в аудиторию и мерить температуру, заставлять входящих в помещение дезинфицировать руки. Это экзамен для организаторов ЕГЭ, которые раньше линейку перед школой организовывали перед экзаменом и затем заводили выпускников в аудитории, а сейчас это будет совсем иной формат.

И надо понимать, что дети не виделись два-три месяца и готовы броситься друг другу в объятья. Придут на экзамен, и им захочется общаться, а этого нельзя допустить. Поэтому и нужны разъяснения, чтобы все было без проволочек.

Президент России четко сказал: в первую очередь это безопасность детей, и наша задача — ее обеспечить. От этого наш экзамен по срокам не растянулся. С пробным экзаменом или без пробного — разница всего в один день. То есть мы не удлиняем процесс и заканчиваем экзамены 25, а не 24 июля, как планировалось ранее.

В августе мы планировали начать 3 августа и закончить 10 августа, но на межведомственном совещании руководители вузов попросили нас постараться закончить экзамены пораньше. И мы это сделали — ужались на два дня, до 8 августа. Эти дни пойдут на качественный отбор абитуриентов, на формирование списков поступивших и т. д.

ЕГЭ — уже давно не «угадайка»

— Каждый год от довольно известных людей мы слышим критику ЕГЭ. Вам есть, что ответить?

— Сейчас убираем в сторону громкие заявления политических деятелей: они как правило не знакомятся с ежегодными демо-версиями, не сдают экзамены. Эти люди не знают, в каком виде сейчас существует ЕГЭ. Они до сих пор считают, что это выглядит как тест-угадайка, а на экзаменах все списывают.

Давайте говорить про интересантов: учителей, выпускников и их родителей. Эта заинтересованная аудитория ежегодно ждет начала учебного года, когда в Сети публикуются демоверсии контрольных измерительных материалов (КИМ) по всем предметам. Эта традиция не нарушается много лет, и мы надеемся, что и в этом году, несмотря на все сложности работы в режиме онлайн, не нарушится.

С 1 сентября, момента публикации КИМ, у всех желающих есть два месяца, чтобы высказать замечания или пожелания по конкретному предмету или заданию. За последние два года поступало не более 90 замечаний и предложений по всем предметам в целом. Больше всего, 15 реплик, касались профильной математики. Остальное — по пять-шесть замечаний на 20 заданий внутри каждого экзамена.

Теперь сравним с данными 2014 года, когда мы только начали проводить эту работу: шесть лет назад поступило 36 тысяч замечаний по порядку проведения и содержанию ЕГЭ!

Мы не просто фиксировали замечания, мы прислушивались к мнению учащихся и профессионалов и выработали новую модель проведения ЕГЭ. Вся страна: учителя, профессорско-преподавательский состав, работники вузов, родители, ученики — все принимали участие в этой работе. Сейчас замечаний к модели и качеству проведения ЕГЭ, как таковых, нет. Мы живем не в период эксперимента, это уже наше настоящее.

— Что же делать с теми, кто критикует?

— Когда голословно утверждают, что ЕГЭ — это плохо, мы таким критикам показываем КИМ. Честно скажу: интересно бывает смотреть на удивленное лицо. Некоторые находят мужество признать, что критиковали напрасно и некомпетентно высказывались по вопросу.

— Анзор Ахмедович, вы включены в состав Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Собирался ли совет в новом составе, какие у него цели и задачи и когда планируется следующая встреча?

— После включения меня в этот совет не было еще совещания, и дата пока не определена. Я, как многодетный отец, очень заинтересован поучаствовать в этой работе. Не только как чиновник, но прежде всего как родитель.

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