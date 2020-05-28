Донбасс сегодня: группа бойцов ВСУ расстреляна на учениях, армия Украины «разлагается»

Донбасс, 28 мая. Украинские войска немного успокоились после череды мощных «ответок» ДНР и ЛНР. Несмотря на тишину на фронте, потери в ВСУ растут в тылу. Коммунист рассказал о масштабах наркомании в частях противника. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

После череды «ответок» со стороны Народной милиции ДНР и ЛНР, о которых мы писали ранее, украинские войска снизили интенсивность и количество обстрелов республик Донбасса. В минувшие сутки единственный обстрел с применением миномета и гранатометов зафиксирован на западе Донецка. В районе поселка шахты Трудовская поврежден газопровод.

Небоевые потери ВСУ растут

Несмотря на относительное спокойствие на фронте, армия Украины продолжает нести потери в тылу. К примеру, в 25-й воздушно-десантной бригаде военная служба правопорядка проводит расследование чрезвычайного происшествия, результатом которого стало массовое ранение военнослужащих, рассказали корреспонденту ФАН в оборонном ведомстве ЛНР.

Младший сержант Серомашко во время проведения занятий по огневой подготовке и стрельбе из автоматического станкового гранатомета (АГС) нарушил требования безопасности и привел оружие в боевое состояние. После заправки в оружие ленты с гранатами произошло несколько самопроизвольных выстрелов в направлении строя бойцов. Прямо с полигона шесть раненых солдат эвакуированы в медицинское учреждение.

Небоевые потери зафиксированы разведкой ЛНР и в 24-й украинской механизированной бригаде. Военнослужащий Меньок, проводя установку дистанционно забрасываемых мин ПОМ-2, попытался взвести их вручную, чем спровоцировал несвоевременный подрыв устройства. Рядовой поступил в военный госпиталь со множественными ранениями. Командир бригады Валерий Гудзь скрыл происшествие от вышестоящего руководства и провел доклад о том, что боец получил ранение во время обстрела.

Коммунист рассказал о наркомании в армии Украины

Чем дольше продолжается позиционная война, тем большее количество украинских военнослужащих спиваются или становятся наркоманами — армия Украины «разлагается». Как рассказал корреспонденту ФАН бывший полковник Народной милиции ЛНР, занимающий должность помощника министра внутренних дел республики, Виталий Киселев с позывным Коммунист, украинские военные «за дозу готовы и мать родную продать», не говоря о том, чтобы пойти на преступление. В 93-й украинской бригаде солдат Кауров, отправляясь в отпуск, прихватил с собой три пакетика амфетамина, с которыми его задержали силовики нацбатальона «Днепр-1». Обыскали, нашли, два пакетика оставили себе, а один вместе с Кауровым передали в комендатуру.

В той же бригаде, по данным Киселева, на наркотиках сидит большое количество военнослужащих. Недавно двое сослуживцев ефрейтор Карамушка и солдат Тесленко решили развлечься и, вызвав такси, поехали в Северодонецк за наркотиками. Когда машину ночью остановили на блокпосту в Лисичанске, у ефрейтора изъяли 60 граммов марихуаны и 1 грамм амфетамина. Второй боец свой пакет с наркотиками успел выкинуть.

Еще одно ЧП с наркотиками произошло в нацбатальоне «Киевская Русь», который входит в состав 59-й мотопехотной бригады. При пересечении блокпоста в районе Славянска правоохранителями задержан ефрейтор Скляр, возвращавшийся из отпуска. Мужчина был одет в штатское и находился в не совсем адекватном состоянии. При обыске у него нашли пакет марихуаны, который он держал в пузырьке из-под витаминов. Анализы ефрейтора показали наркотическое опьянение канабиноидами.