В партии «Коммунисты России» рассказали, почему идеи марксизма-ленинизма не устареют

Санкт-Петербург, 28 мая. Идеи марксизма-ленинизма не устарели, заявил заместитель председателя ЦК «Коммунисты России» Ярослав Сидоров в ходе онлайн-конференции Медиагруппы «Патриот», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По мнению Сидорова, почти все партии являются последователями марксистско-ленинской философии и идеологии. Использование идей Владимира Ленина является основополагающим для коммунистической партии, указал представитель «Коммунистов России».

По его мнению, идеи марксизма-ленинизма не устареют до тех пор, пока не будет создано реальное коммунистическое общество. Он также напомнил, что самой изучаемой книгой в немецких университетах на экономическом факультете является «Капитал» Карла Маркса. Также, по его словам, в работах Ленина можно найти ответ на любой вопрос о том, что сейчас происходит в мире.

Сидоров также рассказал, почему все коммунистические партии не объединяются. Он сообщил, что этот вопрос поднимался не раз, и с сожалением отметил, что причиной отказа от объединения являются личностные характеристики и амбиции вождей разных коммунистической партий.