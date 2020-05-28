Асад сделал Дамаск настоящей столицей Востока, защитив Сирию от терроризма

Город Дамаск остается настоящим воплощением Востока и украшением Сирии, которую президенту Башару Асаду удалось спасти от терроризма. Такое заявление сделал чешский путешественник Ладислав Калос, посетивший страну. О том, что делает руководство Сирии, чтобы вернуть поток туристов в страну — в материале Федерального агентства новостей.

Столица Востока

По словам путешественника, Сирия остается местом красоты, безопасности и процветания, несмотря на все разрушения и саботаж со стороны террористов. Особенно чеха восхитил Дамаск — восторженный путешественник описал красоту его памятников, достопримечательностей, рынков, мечетей и даже аромат жасмина, который царит в городе.

«Дамаск представляет собой истинный Восток, и именно поэтому столицу Сирии по праву называют столицей Востока», — приводит агентство SANA слова чешского путешественника.

Ладислав Калос отметил также красоту древней Пальмиры, которая сохранилась, несмотря на то, что город был дважды захвачен террористами «Исламского государства»1 (террористическая организация запрещена в РФ). Он призвал всех туристов, которые будут в Сирии, посетить древний город.

Разрушенный туризм

До начала гражданской войны туристический сектор в Сирии был огромен — туристы обеспечивали до 13,5% ВВП республики. Война против террористических группировок затронула практически все сферы жизни в стране, разрушив привычный уклад жизни людей и сильно подорвав доходы населения.

Сейчас, несмотря на катастрофический спад турпотока, продолжают пользоваться популярностью исторические достопримечательности в безопасных городах. В сезон местные жители регулярно ходят на пляжи, однако иностранных туристов пока на пляжи Латакии приезжает мало.

«Помимо пляжного отдыха, пляжи не шикарные, но бесплатные, воды неглубокие, прогреваются. Кафешки есть. Есть еще и отдых для любителей истории архитектуры. Сирия даст фору даже Греции! — отмечает специальный корреспондент ФАН Аббас Джума. — С точки зрения культурного обогащения отдых в Латакии можно сравнить с Грецией».

Как отметил в интервью ФАН министр туризма Сирии Рами Мухаммед Мартини, в правительстве страны рассчитывают, что подъем туризма позволит стабилизировать ситуацию в экономике — Сирия сейчас готова предложить доступные цены при уникальных туристических программах.

Восстановление с Асадом

Сейчас туристическая индустрия в Сирии стремительно восстанавливается благодаря усилиям правительства в Дамаске. Башару Асаду удалось восстановить разрушенные за время войны отношения с рядом арабских государств и привлечь бизнесменов и туристов в страну. Эффективная борьба с распространением COVID-19 в Сирии в ближайшее время позволит вновь открыть границы страны.

Северный мегаполис Алеппо, который долгие годы оставался ареной борьбы между правительственными силами, боевиками оппозиции и террористическими группировками, сейчас активно восстанавливается и готовится к приему туристов.

«Сразу же после того, как было объявлено об освобождении города, все службы были направлены на полное восстановление работоспособности аэропорта Алеппо и международной автострады М5 Дамаск — Алеппо», — отметил в беседе с Федеральным агентством новостей губернатор Алеппо Хасан Дьяб.

Башар Асад не жалеет средств на восстановление Алеппо, который пострадал больше, чем многие другие города — для сирийцев это имеет символическое значение.

«Алеппо — это картинка происходящего в Сирии. Восстановление Алеппо ассоциируется у сирийцев с наступлением мира в стране, — подчеркнул военный эксперт Анатолий Матвийчук в комментарии для ФАН. — Я думаю, что Башар Асад приложит максимальные усилия для того, чтобы восстановить этот город, чтобы показать, во-первых, населению Сирии, что жизнь налаживается, а во-вторых, показать всему миру, что Сирия возвращается к нормальной, мирной жизни».

1 Организация запрещена на территории РФ.