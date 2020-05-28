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Асад сделал Дамаск настоящей столицей Востока, защитив Сирию от терроризма

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Асад сделал Дамаск настоящей столицей Востока, защитив Сирию от терроризма

Город Дамаск остается настоящим воплощением Востока и украшением Сирии, которую президенту Башару Асаду удалось спасти от терроризма. Такое заявление сделал чешский путешественник Ладислав Калос, посетивший страну. О том, что делает руководство Сирии, чтобы вернуть поток туристов в страну — в материале Федерального агентства новостей.

Столица Востока

По словам путешественника, Сирия остается местом красоты, безопасности и процветания, несмотря на все разрушения и саботаж со стороны террористов. Особенно чеха восхитил Дамаск — восторженный путешественник описал красоту его памятников, достопримечательностей, рынков, мечетей и даже аромат жасмина, который царит в городе.

Историческая мечеть Умейядов в Дамаске.

«Дамаск представляет собой истинный Восток, и именно поэтому столицу Сирии по праву называют столицей Востока», — приводит агентство SANA слова чешского путешественника.

Ладислав Калос отметил также красоту древней Пальмиры, которая сохранилась, несмотря на то, что город был дважды захвачен террористами «Исламского государства»1 (террористическая организация запрещена в РФ). Он призвал всех туристов, которые будут в Сирии, посетить древний город.

Древний город Пальмиры.

Разрушенный туризм

До начала гражданской войны туристический сектор в Сирии был огромен — туристы обеспечивали до 13,5% ВВП республики. Война против террористических группировок затронула практически все сферы жизни в стране, разрушив привычный уклад жизни людей и сильно подорвав доходы населения.

Сейчас, несмотря на катастрофический спад турпотока, продолжают пользоваться популярностью исторические достопримечательности в безопасных городах. В сезон местные жители регулярно ходят на пляжи, однако иностранных туристов пока на пляжи Латакии приезжает мало.

Пляж в Латакии.

«Помимо пляжного отдыха, пляжи не шикарные, но бесплатные, воды неглубокие, прогреваются. Кафешки есть. Есть еще и отдых для любителей истории архитектуры. Сирия даст фору даже Греции! — отмечает специальный корреспондент ФАН Аббас Джума. — С точки зрения культурного обогащения отдых в Латакии можно сравнить с Грецией».

Как отметил в интервью ФАН министр туризма Сирии Рами Мухаммед Мартини, в правительстве страны рассчитывают, что подъем туризма позволит стабилизировать ситуацию в экономике — Сирия сейчас готова предложить доступные цены при уникальных туристических программах.

Восстановление с Асадом

Сейчас туристическая индустрия в Сирии стремительно восстанавливается благодаря усилиям правительства в Дамаске. Башару Асаду удалось восстановить разрушенные за время войны отношения с рядом арабских государств и привлечь бизнесменов и туристов в страну. Эффективная борьба с распространением COVID-19 в Сирии в ближайшее время позволит вновь открыть границы страны.

Борьба с коронавирусом в Сирии.

Северный мегаполис Алеппо, который долгие годы оставался ареной борьбы между правительственными силами, боевиками оппозиции и террористическими группировками, сейчас активно восстанавливается и готовится к приему туристов.

«Сразу же после того, как было объявлено об освобождении города, все службы были направлены на полное восстановление работоспособности аэропорта Алеппо и международной автострады М5 Дамаск — Алеппо», — отметил в беседе с Федеральным агентством новостей губернатор Алеппо Хасан Дьяб.

В международном аэропорту Алеппо.

Башар Асад не жалеет средств на восстановление Алеппо, который пострадал больше, чем многие другие города — для сирийцев это имеет символическое значение.

«Алеппо — это картинка происходящего в Сирии. Восстановление Алеппо ассоциируется у сирийцев с наступлением мира в стране, — подчеркнул военный эксперт Анатолий Матвийчук в комментарии для ФАН. — Я думаю, что Башар Асад приложит максимальные усилия для того, чтобы восстановить этот город, чтобы показать, во-первых, населению Сирии, что жизнь налаживается, а во-вторых, показать всему миру, что Сирия возвращается к нормальной, мирной жизни».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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