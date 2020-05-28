СК РФ предъявил обвинения еще трем фигурантам дела о реабилитации нацизма

Москва, 28 мая. Следственный комитет РФ предъявил обвинение еще трем фигурантам уголовных дел о реабилитации нацизма во время проведения акции «Бессмертный пол онлайн». Подозреваемые являются жителями Ульяновска, Самары и Перми. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

По версии следствия, житель Ульяновска 4 мая оформил заявку на участие в акции, прикрепив к ней фотографию Адольфа Гитлера. Следствие квалифицировало подобные действия как одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала. Подобным образом поступил и житель Самары.

А вот действия жителя Перми были квалифицированы как распространение выражающих явное публичное неуважение сведений о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества. Следователи установили, что подозреваемый знал об участии изменника Родины, генерала Андрея Власова в боях против Красной армии. Это не помешало пермяку опубликовать его фото для демонстрации в ходе акции «Бессмертного полка России».

Отмечается, что двое фигурантов дела признали свою вину, а третий подозреваемый — нет.