Политолог Митина объяснила рост экономики Китая

Санкт-Петербург, 28 мая. С приходом левых сил ко власти в Китае страна начала развиваться, и сейчас она является второй экономикой мира. Об этом заявила Дарья Митина, политолог, журналист и блогер.

В четверг в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошел онлайн-эфир на тему «Жив ли коммунизм в России?». Политики, социологи и журналисты обсудили, есть ли на левом фланге политической жизни страны реальная конкуренция и может ли коммунизм в России стать мертвой политической силой.

Разговор коснулся темы Китая и Венесуэлы. Дарью Митину попросили прокомментировать последствия прихода ко власти левых сил в эти страны. Она подробно объяснила, почему в Боливарианской Республике есть проблемы в экономике.

«В Китай пришли левые, а сейчас это вторая экономика мира. Что касается Венесуэлы, то успех чавистов связан с тем, что их поддерживает население. Чавес социализировал нефть. Венесуэла сейчас в кольце санкций, в блокаде. Она не может получать по принципу экономического обмена то, что ей надо», — передает Федеральное агентство новостей слова Дарьи Митиной.

По ее словам, в Венесуэле сейчас очень сложно проводить индустриализацию, в том числе и из-за географических особенностей. Дарья Митина также призвала не сравнивать США и КНДР.