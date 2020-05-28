Россиян предложили наказывать за участие в семинарах нежелательных НПО

Москва, 28 мая. Россиян могут начать наказывать за участие в зарубежных семинарах организаций, которые в РФ признаны нежелательными. Это предложение сделала комиссия по иностранному вмешательству в дела страны.

Как сообщил глава комиссии Василий Пискарев, тех, кто ездит на подобные мероприятия, нужно привлекать к ответственности.

«На площадках неправительственных организаций, деятельность которых в России признана нежелательной, происходит не только обучение граждан навыкам вовлечения молодежи в наркопотребление, но и подготовка активистов для цветных революций», — заявил Пискарев.

По его словам, необходимые поправки уже подготовлены в кодекс об административных правонарушениях. Василий Пискарев отметил, что некоторые организации, деятельность которых в РФ признана нежелательной, перенесли свои площадки за границу.