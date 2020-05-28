Немецким властям удобно «свалить» на ГРУ хакерскую атаку на бундестаг, чтобы обвинить Россию. Об этом Федеральному агентству новостей заявил российский сенатор Владимир Джабаров.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал вызов российского посла в Германии Сергея Нечаева в МИД ФРГ в связи с приписываемой России хакерской атакой на парламент Германии в 2015 году.

«Статс-секретарь МИД Мигель Бергер сегодня пригласил посла Российской Федерации Сергея Нечаева на разговор в ведомство. От имени федерального правительства он самым жестким образом осудил хакерское нападение на бундестаг Германии», — говорится в официальном сообщении дипведомства Германии.

В ходе беседы Нечаева проинформировали, что федеральное правительство в Брюсселе может ввести санкции Евросоюза против лиц, причастных к «нападению на бундестаг». Ограничения могут коснуться гражданина России Дмитрия Бадина. Немецкие власти полагают, что он в 2015 году, являясь сотрудником ГРУ, в составе группы ART28 якобы участвовал в этом взломе.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что с момента этих событий прошло уже пять лет, а поэтому уже «утекло много воды».

«Но дело заключается в том, что любой хакер может быть гражданином как России, так и США, да и вообще любой другой страны. Разве мало россиян, которые живут многие десятки лет за границей. Когда случилась эпидемия коронавируса, на родину стали возвращаться люди, которые по несколько лет вообще живут в других странах. И что теперь, Россия несет ответственность за каждого своего гражданина, который где-то что-то мог сделать? Тут спорный момент, — отметил Джабаров в интервью ФАН. — Что касается принадлежности к ГРУ, то это вообще звучит очень наивно. У немцев есть разве допуск к картотеке этого ведомства? Эта информация всегда секретная. Просто Берлину удобно все свалить на ГРУ и тем самым обвинить Россию. Я думаю, что это недостойная возня, и она скоро должна прекратиться».

При этом сенатор считает, что эту «информационную кампанию» нельзя назвать мощной. Не исключено, что тему с кибератакой могли подбросить Германии союзники по НАТО, «мол, они получили информацию о якобы сотруднике ГРУ», который занимается этим.

«Однако это не значит, что наши отношения от этого испортятся или ухудшатся. России вообще нет никакого смысла заниматься такой ерундой, вскрывая чужие аккаунты в социальных сетях. Я думаю, что это крышка новой холодной войны, и не более того», — добавил он.

Ранее в Германии гражданина РФ Дмитрия Бадина объявили в международный розыск. Ордер на арест 29-летнего россиянина выдал федеральный прокурор. Его подозревают в том, что он якобы являлся участником нескольких кибератак, одна из которых была на немецкий парламент в 2015 году. По версии правоохранителей, он проник в компьютерную систему бундестага от имени российской разведки.

В США также имеют претензии к Бадину. В частности, ФБР подозревает Бадина в хакерской атаке на всемирное антидопинговое агентство (WADA), а также во «вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году». В ведомстве полагают, что Бадин мог красть электронные письма оппонентов Дональда Трампа.

Российская сторона неоднократно опровергала все обвинения в причастности к кибератакам на другие страны. Об этом свидетельствует провальный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» России в выборы президента в США в 2016 году.

Напомним, хакерские атаки на немецкие госучреждения проходили неоднократно. В 2018 спецслужбы ФРГ зафиксировали кибератаки на бундестаг, бундесвер и несколько посольств Германии. Объектом кибератак стали компьютеры депутатов немецкого парламента, а также представителей германских вооруженных сил и сотрудников посольств страны. Уточняется, что неизвестные хакеры пытались взломать электронные почтовые ящики работников этих ведомств.