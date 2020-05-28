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Россия представила ВОЗ восемь вакцин от COVID-19

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Россия представила ВОЗ восемь вакцин от COVID-19

Москва, 28 мая. Всемирная организация здравоохранения получила от России восемь вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

По ее словам, разработку препаратов вели несколько российских научных институтов.

«Вклад России очень большой. Мы имеем регистрацию восьми вакцин-кандидатов из разных институтов РФ», — констатировала Вуйнович.

На данный момент ВОЗ были представлены 124 варианта вакцины от пневмонии нового типа COVID-19, созданных в разных странах, передает «Вечерняя Москва».

«Возможно, их больше. Но это те, которые предоставили нам информацию и прошли через критерии оценки. Из них десять находятся на стадии клинической оценки, а 114 — на доклинической стадии», — пояснила представитель ВОЗ.

В первой половине марта ВОЗ объявила вспышку коронавирусной инфекции, начавшуюся в китайском городе Ухань, пандемией. На данный     момент известно о 5,5 миллиона случаев заболевания. Жертвами коронавируса нового типа стали более 349 тысяч человек.

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Источник: РИА Новости
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