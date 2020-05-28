Политолог сочла обещание Киева ликвидировать ЛНР и ДНР попыткой имитировать деятельность

Москва, 28 мая. Заявление Киева о планах ликвидировать администрации ЛНР и ДНР выглядит, как попытка имитировать деятельность, считает политолог Наталья Елисеева.

«Украина сейчас пытается имитировать определенную деятельность, якобы там что-то происходит. <…> Такими заявлениями они пытаются напугать непризнанные территории ДНР и ЛНР», — сказал эксперт в беседе с телеканалом «360».

По мнению политолога, в данный момент нет ни у кого сил урегулировать внутриукраинский конфликт. Европейскому союзу сейчас вовсе не до Киева, и в его перечне вопросов проблемы Украины стоят в самом конце списка.

Депутат Государственной думы Росси Леонид Калашников предложил Киеву вслед за своим заявлением назначить свою администрацию на Марсе. Он констатировал, что Киев не учреждал администрацию ни в ДНР, ни в ЛНР, поэтому не им их ликвидировать.

«Глупое, никчемное заявление», — подчеркнул парламентарий.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал ликвидировать администрации республик Донбасса, когда Киев получит контроль над границей с Россией. При этом дипломат подчеркнул, что переговоры с ЛНР и ДНР «не имеют никаких перспектив» в системе урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.

Полномочный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего в беседе с Федеральным агентством новостей считает, что Кулеба возглавил МИД случайно, поскольку не знает обязательств Украины в рамках Минских соглашений.