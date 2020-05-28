Асафов назвал сфабрикованными «доказательства» США о российских МиГ-29 в Ливии

Москва, 28 мая. Все «доказательства» США о якобы переброске в Ливию российских МиГ-29 сфабрикованы, считает политолог Александр Асафов.

По мнению специалиста, Вашингтон плодит такие фальшивые истории исключительно ради одной цели — привязки российской стороны к происходящим в Ливии событиям.

«Примерно так, они (США) фабриковали заметки и статьи о том, что «Панцири», принадлежащие российским вооруженным силам, были захвачены и уничтожены турецкими войсками, что абсолютно не соответствует действительности», — напомнил он в комментарии Nation News.

Он напомнил, что Россия взаимодействует со всеми участниками ливийского кризиса и считает, что мир в страну должен быть возвращен исключительно политическим путем, без кровопролития. Асафов также указал на то, что обвинения США в адрес России о том, что якобы Москва виновна в разжигании ливийской войны, конфликте с Турцией, не имеют никаких оснований. Однако отсутствие доказательств не мешает американским СМИ использовать все возможные средства для фальсификации.

Специалист добавил, что сами США не преследуют цели войти на территорию Ливии, потому что их цель— устроить хаос на Ближнем Востоке.

«Они ситуативно заинтересованы в усилении позиций Эрдогана, который совершено точно заблокирует часть процессов сотрудничества и часть процессов, заинтересантами которых являются страны ЕС», — пояснил он.

По мнению Асафова, любой новый конфликт с участием американцев приведет к проблемам в предвыборной кампании, «а на войне Дональд Трамп не сможет переизбраться», поэтому задача последнего состоит в том, чтобы обвинить кого-нибудь во внутриамериканских проблемах, а это стандартно Россия и Китай.

Ранее командование ВС США в Африке заявило о якобы имеющихся доказательствах того, что РФ нарушила эмбарго на поставки вооружения в Ливию и перебросила туда из Сирии истребители четвертого поколения. Журналисты Федерального агентства новостей проанализировали представленные AFRICOM материалы и пришли к выводу, что утверждения американцев полностью несостоятельны. Как оказалось, американские военные даже не могут конкретно указать, сколько самолетов ВВС РФ якобы оказалось в Ливии.